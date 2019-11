Mohammed Elyounoussi har virkelig funnet tilbake formen siden klubbskiftet i sommer.

Nordmannen spilte en avgjørende rolle da Celtic sikret avansement i Europaligaen med en kruttsterk bortseier i Roma, med sin målgivende pasning til James Forrest.

På overtid serverte Lazio-innbytter Valon Berisha seieren på en sølvfat til Celtic, da en grusom feilpasning gjorde at Odsonne Edouard og Olivier Ntcham kunne kontre inn 2-1-seier for gjestene.

Åpnet dårlig

Celtic hadde aldri vunnet på italiensk gress før møtet med Lazio. Mohammed Elyounoussi og Kristoffer Ajer forsøkte å endre på det i manager Neil Lennons 50. kamp som manager i europeiske turneringer.

Celtic vant 2-1 i forrige møte, men fikk ikke den starten de ønsket i dette oppgjøret.

Hjemmelaget startet kampen best, og etter syv minutter fant Felipe Caicedo en umarkert Ciro Immobile i boksen,

Serie A-toppscoreren gjorde ingen feil, og satte inn sitt sekstende mål for sesongen.

Startet snuoperasjonen

Mohammed Elyounoussi startet kampen i en uvant spissposisjon, etter at manager Neil Lennon valgte å gå ut i en mer defensiv 5-3-2 formasjon.

Mye av Celtics angrepsspill gikk gjennom nordmannen, og det var nettopp han som serverte James Forrest på utligningen.

Elyounoussi prøvde å finne Forrest på bakre stolpe ved et innlegg, men ballen ble headet ut. Moi vant tilbake ballen, og på andre forsøk fikk han pasningen frem.

Lazios midtstopper Francesco Acerbi burde ha klart å bryte pasningen, men kunne ikke hindre Forrest i å sette inn utligningen.

Med prestasjonene Elyounoussi har levert den siste tiden albuer han seg inn i diskusjonen om en plass i startelleveren når Lars Lagerbäck skal ta ut laget til EM-kvalifiseringskampene mot Malta og Færøyene.

Berisha-tabbe

Lazio-supporterne ropte på straffespark da Celtics franske midtstopper Christopher Julien blokkerte Ciro Immobiles skudd med armen, men dommeren vinket spillet videre.

Italienerne dominerte kampen i andre omgang, og hadde flere muligheter til å ta føringen. Da Lazio ikke maktet å ta vare på mulighetene var Celtic farlige på kontringene.

Elyounoussi kunne ha fått enda en målgivende da han spilte Odsonne Edouard alene med keeper, men franskmannen klarte ikke å omsette muligheten.

Fem minutter før slutt slo Valon Berisha en fryktelig feilpasning. Celtics Odsonne Edouard snappet opp ballen og spilte fri Olivier Ntcham, som elegant chippet inn seiersmålet,

Med 2-1 og tre poeng beholdt Celtic tabelltoppen med ti poeng, og er sikret avansement til Europaliga-sluttspillet.

Lazios håp henger derimot i en tynn tråd. For å gå videre må italienerne vinne sine to siste kamper, samtidig som rumenske Cluj må tape sine to to siste.