RBK slaktes etter nytt Europaliga-tap: – Det er nesten ikke til å tro at det går an

Rosenborg - Sporting CP 0-2 (0-2)

Det ble en iskald kveld for Rosenborg på flere måter. For i minus ti grader der frostrøyken lå som et teppe over Lerkendal, gikk trønderne på sitt sjette strake tap på hjemmebane i Europaligaen torsdag.

Rosenborg har dermed fremdeles null poeng og er dømt til sisteplass i gruppen med to kamper igjen. Både LASK Linz og PSV har nemlig syv poeng.

– En ting er å tape hjemmekamper i Europaligen, men det er måten Rosenborg har tapt på. Sist sesong, denne sesongen, de har ikke vært i nærheten av poeng. Det gjøres stygge feil i kamp etter kamp, da er man ikke i nærheten av disse lagene som er på et ganske mye høyere nivå, sier ekspertkommentator Jesper Mathisen som kritiserer Rosenborgs forsvarsspill:

– Sporting vinner fortjent, og det gjør de fordi Rosenborg slapp inn to enkle mål.

Kaptein Mike Jensen var naturligvis skuffet etter nok et tap.

– Førsteomgang er for dårlig, andreomgang er ok. Vi slipper inn på dødball igjen, og så gjør vi en feil, som er sånn som skjer. Men igjen scorer vi ikke mål selv. Jeg synes vi har muligheter, sier han til TV 2.

Fryktelig start

Man skulle tro at når gradestokken viste nivået bikkjekaldt at det var tøffe forhold for portugiserne. Men slik så det ikke ut på gressmatten.

16 minutter tok det før Sporting gikk opp i ledelsen. Det begynte med en corner som Rosenborg først fikk bort. Så kom kampens første stygge forsvarsfeil.

Ballen endte hos Luís Neto som fikk lagt inn, der Sebastián Coates fikk stå helt alene og headet inn ledelsen til gjestene.

– Fryktelig forsvarsspill hos Rosenborg i egen boks, sier Mathisen.

Rosenborgs beste mulighet i førsteomgang kom etter 26 minutter på et frispark fra Alexander Søderlund. Even Hovland var på returen, men Sporting fikk kontroll.

– Nesten ikke til å tro at det går an

12 minutter senere var Hovland involvert igjen. Denne gangen foran eget mål. Marius Lundemo mistet ballen på midtbanen, der Sporting fosset i angrep. Bruno Fernandes fintet seg lett forbi Hovland og banket inn 2-0.

– Lundemo er selvfølgelig den alle skylder på for dette målet, men se også på Hovland. Det er nesten ikke til å tro at det går an å være så passiv og svak én mot én som det Hovland er i den situasjonen mot Fernandes, sier en frustrert Mathisen.