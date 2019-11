Astana - AZ Alkmaar 0-5 (0-1)

Se Midtsjø sin scoring i vinduet øverst!

Fredrik Midtsjø og Jonas Svenssons AZ Alkmaar leder gruppe L i Europaligaen etter 5-0-seieren over Astana torsdag.

Midtsjø bidro til storseieren med å sette inn 2-0-målet syv minutter ut i andreomgang.

Dani de Wit kunne dermed notere seg sin andre målgivende for kampen da han spilte til Midtsjø, som dro seg frem mot Astanas 16-meter og satte ballen kontrollert i det venstre hjørnet.

Fem minutter senere økte Oussama Idrissi til 3-0.

AZ tok først ledelsen i det 29. minutt med scoring av Myron Boadu.

Midtsjø ble byttet ut i det 66. minutt, 14 minutter etter scoringen til fordel for Jordy Clasie. Svensson ble byttet ut for Yukinari Sugawara etter 60. minutter.

Målfesten fortsatte utover i andreomgang og på to minutter økte Pantelis Hatzidiakos 4-0 og Boadu til 5-0 for nederlenderne. Boadu ble dermed matchvinner med sin andre scoring for kvelden.

Med storseieren leder AZ gruppen med ett poeng foran Manchester United som møter Partizan kl.21.00 torsdag. Kampen ser du på TV 2 Sport 1 og Sumo.