Den kompakte crossoveren Captur har vært en stor suksess for Renault. 1,5 millioner biler har blitt produsert siden starten i 2013.

Nå lanseres andre generasjon av den populære bilen. Vi har vært i Hellas og Athen – for kjøre nykommeren det er knyttet store forventninger til.

De norske prisene er ennå ikke helt klare, men det forventes at nykommeren vil koste omtrent det samme som dagens utgave. Det vil si fra rundt 260.000 kroner.

Hva er dette?

Dette er altså andre generasjon Captur. Som sin forgjenger bygger den rent teknisk i stor grad på Renaults småbil Clio. Men den er mer høyreist og litt SUV-aktig. Det vi populært kaller for en crossover.

Bilen bygger på en ny plattform, har blitt større og fått et helt nytt og ganske friskt design.

Nettopp design er viktig for Captur. Den har siden den kom første gang hatt to lakk-farger som sin "greie". Nå drar Renault det hele mye lengre på nye Captur. De tilbyr den faktisk i smått utrolige 90(!) ulike fargekombinasjoner utvendig – og 18 innvendig. Her tror jeg vi bare kan fastslå at det er ingen over og ingen ved siden. Bilen er rett og slett en liten fargeklatt.

Om du ikke liker å stikke deg ut for mye, får du den i en del ganske anonyme farger også. Men vi synes bilen fortjener litt friske farger.

Captur har litt SUV-aktig design når du ser den forfra. Den takler dårlig vei bra, men kommer ikke med firehjulsdrift.

Hvordan er den å kjøre?

Rent kjøremessig er Captur ganske anonym og uten store overraskelser. Den løser oppgaven med å få deg dit du skal på en helt grei måte. Den har lett styring, er generelt lettkjørt og nesten litt overraskende stram i fjæringen. Den ”slår” litt i hull og brå dumper. Men, i den grad det er aktuelt med en slik bil, kan man piske den ganske greit gjennom svingene. Vi hadde forventet noe mykere fjæring, uten at det er noe stort nå henge seg opp i.

Vi fikk også prøve bilen på skikkelig røft underlag i en bratt og smal grusvei med mye stein og dype dumper. Den drar seg utrolig bra fram og med en bakkeklaring på 17 centimeter, takler denne bilen definitivt dårlige veier. Les mer om det her:

Bilen har gode seter, lite, pent og grepvennlig ratt og den er raust utstyrt med assistent- og sikkerhetssystemer. Man glemmer nesten at dette er en relativt liten og rimelig bil.

Instrumentene er digitale og man kan velge mellom ulik layout på selve instrumenttavlen. Den nye, vertikale skjermen fungerer fint, er rask og har god oppløsning. Igjen –vi tar oss selv i å tro at bilen er både større og dyrere enn den er. Vi lar oss rett og slett imponere!

Første gang gikk vi tom for strøm – nå prøver vi igjen

Captur byr på god plass med tanke på den fysiske størrelsen. Du kan også velge mellom 18 ulike fargekombinasjoner innvendig.

Hvordan er plassen?

Med tanke på at bilen er bare drøyt fire meter lang, har Renault klart å få overraskende mye ut av plassen. Bagasjerommet har to etasjer og skal kunne svelge unna 536 liter. Det høres for mye ut, men det er tallet som Renault selv oppgir.

Plassen og takhøyden i baksetet er også godkjent med tanke på bilens fysiske størrelse. Det rommer også voksne mennesker om de i forsetene ikke er for langbeinte.

På plussiden noterer vi at baksetet kan skyves opptil 16 centimeter i lengderetningen. Et smart grep som øker fleksibiliteten. Alt etter om du har behov for god plass til de i baksetet, eller om du trenger litt ekstra bagasjeplass. Pluss også for at baksetene blir helt flate når de slås ned.

Men man sitter litt lavt med rumpa bak, dog uten at de langbeinte får noe særlig lårstøtte av den grunn.

I forsetene er det lite å klage på. Her sitter man godt, har god plass og godt med reguleringsmuligheter både av ratt og seter. Dessuten har den raust med USB-punkter (til lading etc) både foran og bak. Den har også en induktiv telefonlader.

Navigasjon og kart oppdateres over nettet og man kan koble til mobiltelefonen for bruk av spillelister og slike ting.

Dette i sum gjør at bilen føles både oppdatert og moderne. Igjen vi lar oss overraske litt av både plassen og mulighetene Captur byr på i dette segmentet.

Her er den – bilen flere tusen nordmenn venter på

To lakkfarger har liksom blitt en Captur-greie. Det står ikke på kombinasjonsmulighetene ...

Går den bra?

Ja – til å være en bil i dette segmentet, går den helt greit. Vi kjører den med 130 hestekrefters bensinmotor og manuelt gir, samt med dieselmotor med samme effekt og automatgir. Begge leverer varene, men på bensinmotoren savner vi litt mer bunndrag ved lave turtall – om vi skal pirke på noe.

Begge girkassene fungerer fint og passer motorene godt. Captur er tilgjengelig med et utall motorer. Den definitive bestselgeren her hjemme forventes å bli den ladbare hybriden som kommer våren 2020.

Den er ikke tilgjengelig for prøvekjøring. Produksjonen av denne starter først ved årsskiftet. Men vi kan lette litt på sløret allerede nå: Her finner vi en 1,6-liters bensinmotor på 150 hestekrefter som jobber sammen med to elmotorer. Nye Captur hybrid skal klare inntil 45 kilometer på ren strøm, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Renault oppgir forresten også 65 kilometer på strøm, ved bykjøring.

Captur kommer ikke med firehjulsdrift. Grunnen er enkel: For dette etterspørres i svært liten grad i de markedene bilen selger mest. Verden er jo litt mer enn bare Norge …

Denne elbilen skulle ha kommet, men problemer dukket opp ...

Interiøret holder nesten overraskende høy kvalitet, dessuten er det pent og forseggjort.

Finest utenpå eller inni?

Undersøkelser viser at hele 43 prosent av de som kjøper Captur velger den på grunn av utseendet. Dette har tydeligvis Renault valgt å bygge videre på, samt å hente ytterligere med kunder på dette med design. For det første har de gjort en god jobb med grunndesignet. Rett forfra får man litt SUV-assosiasjoner. Hjulene har blitt større og er nå på 18 tommer. Både for- og baklys er 100 prosent LED. Hele bilen framstår som fin, harmonisk, moderne og pen – akkurat passe barsk i dette segmentet. Den er kul i byen og passer like godt på fjellet.

Innvendig har også Renault lagt en en stor jobb med designet. Og lyktes. Den innvendig kvaliteten oppleves som høy. Materialene er både gode, påkostede og myke. Midtkonsollen er bevisst gjort høy for å skape cockpit-følelse. Skjermen er plassert høyt, er vertikal og kan deles, og ikke minst er den lettlest og enkel å betjene. Best i dette segmentet sier Renault selv om infotainment-anlegget. Vi velger å tro på dem på det.