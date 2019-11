Landslagskaptein Bjarte Myrhol ble onsdag akuttinnlagt på sykehuset, der han ble operert på grunn av et hull i tarmen, skriver hans danske klubb Skjern.

Det er andre gang på fire måneder at Myrhol har blitt akuttinnlagt, etter å ha hatt problemer med tilbakevendende infeksjoner i tarmene.

Ifølge klubben går det ikke an å si omfanget akkurat nå, men de venter at det blir en lengre pause for nordmannen.

– Vi føler med Bjarte og familien, som har vært gjennom mye de siste månedene. Vi vet ikke mye på det nåværende tidspunktet, annet et at vi kommer til å savne ham utrolig mye på laget, sier styreformann Carsten Thygesen til klubbens nettsider.

– Alle i og rundt Skjern Håndball sender familien de beste tanker, og håper at vi snart får vår kaptein tilbake på håndballbanen, fortsetter Thygesen.

Helseansvarlig i Skjern, John Bruun, opplyser at Myrhol har fått hull på tarmen som følge av diverticulitis, en infeksjon.

– Det innebærer en stor risiko for infeksjon i selve magen, rundt tarmene. Derfor er Bjarte på antibiotikakur og ligger på sykehuset inntil videre, forklarer Bruun til TV 2.

– Hvordan er tilstanden hans nå?



– Han føler seg OK nå, men han er ikke bra, som man sier. Vi vet faktisk ikke mer enn det vi har sendt ut i pressemeldingen, svarer han.

Derfor er det vanskelig å spå hvorvidt EM, som starter 10. januar, står i fare for Myrhol, understreker Bruun.

Artikkelen oppdateres!