Linni Meister (33) er for tiden aktuell med serien «Kjendismødre», hvor hun deler stort og smått av livet sitt.

– Dette er da familien min, min fantastiske sønn, Dennis, som nettopp har fylt 10 år, også er det forloveden min, Niklas, som har fylt 23 år og blitt så stor, sier hun lattermildt til God kveld Norge.

Paret forlovet seg i 2017, kun ett år etter de ble kjærester

– Du er jo absolutt en av mine aller beste venner, i tillegg til at vi er kjærester. Bonuspappa-rollen tar du virkelig på alvor, sier Linni til forloveden Niklas.

– Dennis er jo en fantastisk gutt som jeg har blitt veldig, veldig, veldig glad i, sier Niklas.

Brutt forlovelsen tre ganger

Men ikke alt har vært en dans på roser. Paret har vært åpen om at det har vært et turbulent forhold, noe som har resultert i flere krangler.

– Jeg tror at i de fleste forhold så har man jo «ups and downs». Så har vi også brutt forlovelsen tre ganger, da, fortsetter hun.

– Men vi er jo fortsatt forlovet, bekrefter Meister.

– Vi har hatt våre episoder, men vi har kommet oss igjennom alt. Kjærligheten seirer tydeligvis, og godt er det, fortsetter hun.

Ikke vært utro

Paret er tydelig uenige om enkelte definisjoner, men blir likevel enige til slutt.

– Ingen av oss har vært utro, det høres sånn ut når du sier at vi har "hatt våre episoder", sier Niklas.

– Men jeg ser ikke på utroskap som du gjør, svarer Linni.

– Ja, det har jeg sett hos deg også, men ingen av oss har vært fysisk utro, svarer Niklas.

– Nei, sier Linni.

Gir opp så lett

Men til tross for litt «ups and downs» står paret sammen og gjør alt for å pleie forholdet.

– Jeg føler at folk bare gir opp så lett, og det har vi enda ikke gjort, sier Linni.

– Uansett om vi har våre krangler og uenigheter, så vet vi også at når vi først har det bra, så har vi det best, sier Niklas.

– Vi er veldig flinke til å pleie kjærligheten føler jeg, avslutter Linni.