Under et intervju med Fredrik Skavlan kommer Petter Stordalen med avslørende detaljer om oppkjøpet av reisebyrået Ving.

– Du sa du hadde kjøpt Ving før du hadde kjøpt selskapet?

– Det er helt riktig, for det gjorde jeg litt senere. Jeg satt de andre budgiverne i sjakk. Jeg var avhengig av at alle de som er bostyrere også skulle velge vår ide, jeg var avhengig av et flyselskap, så alle brikkene måtte falle på plass, sier Stordalen.

For å bygge tillit

Han forklarer videre at han gjorde det for å vise at han kunne stå til ansvar for oppkjøpet, og at man kunne ha tillit til Ving.

Du gjennomførte nærmest et statskupp?

– Det er en forskjell. Hele Ving støttet det jo, sier Stordalen.

Den 30. november holdt nemlig Stordalen pressekonferanse om at han hadde kjøpt seg inn i Ving gjennom konsernet Strawberry. Sammen med oppkjøpsfondene Altor og britiske TDR Capital kjøpte de opp Ving for rundt 6 milliarder. Pressekonferansen ble derimot avholdt før oppkjøpet var klart.

SKAVLAN: Petter Stordalen gjestet programmet Skavlan, som vises på TV 2 fredag. Foto: PILLAN THELAUS

– Flere veier til rom

Stordalen har i tiden etter oppkjøpet av Ving blitt kritisert. For flere klinger det å være opptatt av klima og eie et reiseselskap dårlig sammen. Også dette ble Stordalen konfrontert med.

Greta Thunberg mener at man skal slutte å fly, så her er du uenig med henne?

– Jeg støtter henne fullt ut. Jeg sier vi har forskjellige løsninger men samme mål. Jeg tror at vi ikke bare kan gjøre en ting. Vi må gjøre mange ting. Det er flere enn en vei til rom i reiselivsbransjen, sier Stordalen.

En av de veiene går med privatjet. Det har det blitt mye bråk av, at du har privatjet. Hadde det vært enklere for deg hvis du ikke fløy privatjet?

– Jeg innser at flere kan oppleve meg som dobbeltmoralsk, men det er bedre å ha dobbeltmoral enn ingen moral, sier investoren.

Stordalen er eiendomsutvikler, investor og kunstsamler, men er mest kjent som eieren av Nordic Choice Hotels. Hotellkjeden består av mer enn 190 hoteller og har 16.000 medarbeidere.

Hele intervjuet med Skavlan ser du på TV 2 22.30 lørdag.