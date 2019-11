Derfor kolliderte milliardfregatten

Uerfaren vaktsjef

Havarikommisjonen skriver i sin rapport at vaktsjefen om bord på fregatten da ulykken inntraff hadde lite erfaring .

Klareringsprosessen, karriereløpet for marineoffiserer og Sjøforsvarets mangel på kvalifiserte navigatører til å bemanne fregattene, hadde ført til at nye vaktsjefer ble klarert raskere, hadde et lavere erfaringsnivå og fikk mindre fartstid som vaktsjef på bro enn tidligere. Dette hadde også ført til at vaktsjefer med begrenset erfaring ble gitt opplæringsansvar. Forutsetningene om kompetanse- og erfaringsnivå for bemanningskonseptet LMC synes ikke å ha vært oppfylt.

Samarbeidet på broen blir også pekt på som en medvirkende årsak.

Et mer samkjørt broteam med bedre informasjonsdeling kunne gitt større mulighet for å oppdage tankskipet tidligere. Å oppnå god samhandling er en særlig utfordring for en brobesetning hvor medlemmer stadig byttes ut. Brobesetningen var også del av en kultur som var preget av stor tiltro til hverandres ferdigheter, og det kan ha medvirket til at de opplevde god kontroll og dermed var mindre årvåkne og sensitive overfor svake signaler om fare.

Enorme summer

Under kollisjonen fikk fregatten en stor flenge i siden, som gjorde at den tok inn vann. Flere om bord på fregatten har fortalt om dramatiske minutter etter sammenstøtet.

Utrolig nok var det ingen som ble alvorlig skadd i ulykken.

Skipet ble dyttet på grunn ved hjelp av slepebåter, for å hindre at det sank til bunns. Like ved land ble «Helge Ingstad» sikret med vaiere.

Natt til 13. november røk imidlertid flere vaiere, og etter kort tid lå mesteparten av fregatten, som kostet over 4 milliarder kroner, under vann.

I mars ble marinefartøyet hevet og løftet opp på en lekter. Skipet ligger nå på Marinens hovedbase på Haakonsvern.

I sommer bestemte regjeringen at de ikke vil reparere KNM «Helge Ingstad». Beregninger viser at det ville kostet 12 til 14 milliarder kroner å reparere fartøyet, mens det vil koste 11 til 13 milliarder kroner å bygge et nytt, tilsvarende fartøy.

(NTB / TV 2)