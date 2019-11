TV 2 omtalte tidligere torsdag de store forskjellene i inntekt for spillerne i Toppserien og herrespillerne i Eliteserien.

De fleste spillerne i Toppserien har studier ved siden av Toppfotball. Spillerne i Eliteserien for menn er stort sett ansatt på fulltidskontrakter.

– De aller fleste spillerne i Toppserien for kvinner er i en alder som tilsier at de er studenter. 90 prosent studerer nok ved siden av fotballen, hvis ikke flere. De er i en vanskelig situasjon fordi de ikke tjener nok på fotballen til at det blir en brukbar lønnsinntekt, poengterte TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen.

I en undersøkelse gjennomført av NISO i mai 2019, svarte over 80 prosent av de spurte spillerne at de opplever det krevende å kombinere fotball med jobb og studier.

Nå tar Toppfotball kvinner grep, og har inngått en avtale med Høyskolen Kristiania for å gjøre hverdagen lettere for toppspillerne.

Økonomiske begrensninger

Formålet med avtalen er å gjøre det lettere for kvinnelige fotballspillere å kombinere fotball og studier. Avtalen innebærer at alle spillere i Toppserien og 1. divisjon får individuell studieveiledning og spesialpris på aktuelle nettstudier. I tillegg vil én spiller i året få tilbud om en fullfinansiert studieplass.

Daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, er stolt over den nye avtalen.

– Vi er kjempeglade for å få på plass en så viktig avtale. Dette er en del av satsingen vi gjør for kvinnefotballen, som vi ønsker skal være en idrett hvor visjonen om en dobbel karriere kan bli en realitet i form av en lettere og mer tilpasset hverdag for spillerne. Vi er stolte over å få med oss Høyskolen Kristiania som en ledende utdanningsinstitusjon på dette arbeidet, sier Jørgensen i en pressemelding.

Hun er klar over at en den begrensede økonomien i kvinnefotballen gjør at det er er vanskelige for spillerne å satse på idretten sin. Bare de færreste kan leve av å spille fotball, og inntektene er sjeldent tilstrekkelig for å kunne ivareta utøvernes langsiktige behov for en finansiell og karrieremessig grunnmur.

– Vi er veldig stolte av at spillerne våre tar høyere utdanning ved siden av fotballen, men de trenger en bedre balanse slik at de kan satse mer på fotballen. Dette er et viktig steg på veien til ytterligere profesjonalisering av toppklubbene på kvinnesiden, mener Jørgensen.

– Skal bidra til å sikre en trygg fremtid

Høyskolen Kristiania er glad for å ha fått på plass avtalen med Toppfotball Kvinner.

– Motiverte fotballspillere som har valgt å satse på sin idrett skal ikke måtte legge skoene på hylla for å være sikret en interessant og trygg fremtid. Høyskolen Kristiania ønsker å bidra til at flest mulig, også idrettsutøvere, skal ta den utdanningen de ønsker. Med fleksible studietilbud på nett kan fotballspillerne ta utdanning parallelt med satsingen på sin idrett og ikke måtte velge bort en jobb- eller idrettskarriere, sier Heidi Åberg, avdelingsdirektør for arbeidsliv og innovasjon hos Høyskolen Kristiania, i en pressemelding.