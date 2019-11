En politimann er siktet for drap på den tidligere Aston Villa-stjernen Dalian Atkinson.

Han døde etter å ha blitt skutt med elektosjokkvåpen utenfor sin fars hus i Telford den 15. august 2016. Atkinson ble bare 48 år gammel.

En annen politimann er siktet for å ha forårsaket kroppslig skade.

Atkinson ble fikk 50 000 volt gjennom kroppen og fikk hjertestans. Han døde 90 minutter etter hendelsen, som fant sted i gaten der han vokste opp.

– Beklagelig at det har gått mer enn tre år

Den tidligere Villa-stjernens familie er informert, og er ifølge en talsperson fornøyd med at siktelsen nå er formell. De er likevel kritiske.

– Dalians familie ønsker beslutningen om å la en jury vurdere politimennenes beslutning velkommen, men synes det er beklagelig at det allerede har gått mer enn tre år siden Dalian døde, sier Atkinson-familiens advokat, Kate Maynard, til Sky News.

– Det ber om at privatlivet deres respekteres og ønsker at straffesaken skal fortsette uten forsinkelse eller hindring, fortsetter Maynard.

Ifølge Independent Office for Police Conduct (IOPC), en uavhengig britisk myndighet som behandler klager mot politiet, viser etterforskningen at det ble brukt elektrosjokkvåpen og deretter annen bruk av makt i kjølvannet av det.

Resultatet av etterforskningen kommer tre år etter at familien krevde svar.

– Vi er fortsatt i sjokk over omstendighetene da Dalian døde. Vi er fast bestemt på å få rettferdighet for ham, noe som betyr å finne sannheten. Vi ser til IOPC (politiets vakthund) for å gjennomføre en grundig og robust etterforskning, som til slutt vil gi åpenhet og ansvarlighet. Dalians minne krever intet mindre, uttalte familien etter dødsfallet, skriver Birmingham Mail.

Villa-helt

Atkinson spilte for Aston Villa fra 1991 til 1995, og scoret blant annet det første målet da Manchester United ble slått 3-1 i ligacupfinalen i 1994. Han scoret også i begge semifinalekampene mot Tranmere.

FINALEHELT: Dalian Atkinson jubler etter å ha gitt Villa ledelsen 1-0 mot Manchester United i ligacupfinalen i 1994. Foto: Reuters Staff

Villas angrepsrekke med Atkinson og Dean Saunders var fryktet, og førstnevnte scoret det som ble kåret til årets mål i Match of the Day i 1992/93-sesongen. I en 3-2-seier mot Wimbledon gikk han solo fra midtbanen, før han på lekkert vis chippet ballen i mål. Det er også regnet som en av Premier League-historiens vakreste. Se det her:

Atkinson begynte karrièren i Ipswich, og var også innom Sheffield Wednesday, Real Sociedad, Fenerbahce og Manchester City.