I 2017 gikk bildet av Juli Briskman som viste fingeren til Donald Trumps bilkortesje verden rundt.

Mange støttet og hyllet Briskman på sosiale medier, men hennes arbeidsgiver synes ikke gesten var like morsom og ga alenemoren sparken.

Nå ser det derimot ut som at Briskman, som tidligere jobbet med markedsføring, har funnet en ny arbeidsplass.

Tirsdag vant Briskman det lokale valget og har nå fått en plass i delstatsforsamlingen i Loudoun, Virginia.

Slo ut republikaner

Briskman er demokrat og har i lang tid vært engasjert i politikk, men dette var første gang hun stilte til valg.

– Vi jobbet veldig hardt med denne kampanjen, sier Briskman til Huffpost.

Når Briskman vant valget slo hun ut republikaneren Suzanne Volpe som har sittet i delstatsforsamlingen i åtte år. Briskman skal representere Algonkian distrikt som er et område med mer enn 400 000 innbyggere.

Briskman var bare en av mange demokrater som vant over sine republikanske motsatndere. Etter valget har demokratene for første gang på over tjue år full kontroll over delstatsforsamlingen i Virginia.

TAKKNEMLIG: Briskman sier at hun er svært takknemlig for støttet hun fikk i 2017 og støttet hun fikk når hun bestemte seg for å stille til valg. Foto: Brendan Smialowski

Åpnet dører

Briskman sier at hun aldri har angret på at hun viste fingeren til presidenten, selv om det førte til at hun fikk sparken.

Når Briskman mistet jobben var hun bekymret for hvordan hun skulle ha råd til å ta vare på sine to barn. En venn bestemte seg for å lage en GoFundMe side for å samle inn penger til alenemoren.

Innsamlingsaksjonen spredte seg raskt i sosiale medier og samlet inn 1.3 millioner kroner til Briskman.

– Det at jeg fikk sparken har åpnet mange dører, sier hun til AFP.

Briskman sier til AFP at hun nå gleder seg til å representere distriktet sitt i delstatsforsamlingen, en mulighet hun aldri tror hun ville fått hvis det ikke var for at hun viste fingeren til Trump.

– For to år siden fikk jeg sparken for å stå opp mot Donald Trumps agenda. Men nå har mine naboer i Algonkian distriktet støttet meg og avvist Trumps agenda, sier Briskman til HuffPost etter valgseieren.