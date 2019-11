Nabo til TV 2: Lang stige gikk opp til balkongen den morgenen Hagen forsvant

TV 2 har snakket med en nabo som var hjemme den morgenen Anne-Elisabeth Hagen ble borte.

Han har blitt avhørt i saken, men naboen sier at han ikke husker å ha sett eller hørt personer som kan være interessante i forbindelse med selve forsvinningen.

Imidlertid gjorde han en observasjon på baksiden av Hagen-familiens bolig den dagen hun forsvant.

– Jeg husker at det sto en lang stige på baksiden av huset. Denne gikk fra bakkeplan og opp til en balkong andre etasje.

Den aktuelle stigen ble fjernet en periode etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober.

SAVNET: Anne-Elisabeth Hagen er trolig drept, mener politiet. Det har gått over ett år siden det siste sikre livstegnet fra henne. Foto: Privat

Slik svarer politiet

Det er kjent at håndverkere jobbet i Hagen-familiens bolig i ukene forut for forsvinningen.

NRK har tidligere skrevet at bygningsarbeidere har blitt kalt inn til vitneavhør i saken. Det har vært viktig for politiet å kartlegge alle personer som hadde adgang til huset.

TV 2 har stilt Øst politidistrikt to spørsmål om stigen:

Hvilke undersøkelser har politiet rundt gjort denne?

Kan det være at gjerningspersonene tok seg inn her?

Politiinspektør Tommy Brøske svarer følgende i en e-post:

– Politiet er vel kjent med denne observasjonen, uten at vi kan si noe mer om i hvilken grad vi anser stigen som relevant for vår sak.

TAUS: Politiinspektør Tommy Brøske ønsker ikke å kommentere om stigen er interessant i etterforskningen. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Trolig fraktet i bil

Klokken var 09.14 den 31. oktober i fjor da Anne-Elisabeth Hagen snakket i telefonen med et familiemedlem. Kort tid senere ble hun borte fra sitt hjem i Sloraveien 4 på Fjellhamar i Lørenskog.

Ektemannen Tom Hagen kom hjem ved 13.30-tiden. Da fant han et tomt hus og et trusselbrev med beskjed om at kona hans var bortført og at han ikke måtte ringe politiet dersom ønsket å se henne igjen.

Tom Hagen valgte å gå til politiet, som åpnet en hemmelig etterforskning. Frem til juni i år trodde politiet at hun var blitt bortført med et økonomisk motiv, men så endret de hovedteori.

De mener nå at hun ble drept og at gjerningspersonene har forsøkt å få det til å se ut som en kidnapping.

Politiet mener at Hagen mest sannsynlig ble fraktet bort fra boligen i en bil.

Ble ikke avhørt

En nabo forteller til TV 2 at det tok flere dager før de fikk vite at kvinnen i huset ved siden av var borte.

Fordi politiet var opptatt av å holde saken hemmelig, kunne de ikke avhøre samtlige personer som var i Sloraveien i det aktuelle tidsrommet.