Real Sociedad bekrefter at Martin Ødegaard ikke spiller fredagens kamp mot Leganés.

– Martin vil ikke spille morgendagens kamp. Vi må være forsiktige, sier La Real-trener Imanol Alguacil på torsdagens pressekonferanse.

20-åringen har slitt med en skade i hælen etter at han ble taklet i kampen mot Celta Vigo tidligere i måneden.

Se taklingen øverst i saken!

Ødegaard spilte 90 minutter mot Levante noen dager senere, men er nå ute av spill med plagene i foten.

Klubben melder ikke noe om lengden på skadeoppholdet.

Til tross for skaden ble Martin Ødegaard tatt ut til den kommende landslagssamlingen av Lars Lagerbäck. Nå gjenstår det å se om landskampene i EM-kvalifiseringen mot Færøyene (15. november) og Malta (18. november), kommer for tidlig for drammenseren.

Etter en gnistrende start i La Liga, er Ødegaard blitt taklet hardere og hardere de siste kampene. Etter Real Sociedads kamp mot Real Betis for to uker siden, tok Mundo Deportivo-journalist Xabier Isasa til orde for at 20-åringen må beskyttes bedre.

«VAR beskytter ikke Ødegaard», skrev Isasa, som til daglig dekker klubben for den spanske avisen.