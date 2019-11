Det annonserte Karlstad på sin Instagram-profil torsdag ettermiddag.

– Hei alle. Dette blir ikke noen lang forklaring, men jeg og Mario har valgt å skille lag. Vi er fortsatt gode venner, så det er ikke noe drama. Håper alle respekterer det, skriver Karlstad.

Mario Riera har også bekreftet bruddet på sin Instagram-profil.

– Vi har valgt og gå hver våre veier. Er veldig glad i hun, og vi kommer fortsatt til å være venner, men noen ganger bare funker det ikke. Skikkelig kjipt at det skal ende slik, men er veldig glad for at jeg ble kjent med hun. Planen fremover er å flytte tilbake til Bergen, og ta det derfra, skriver han.

Paret var begge deltakere i årets sesong av Paradise Hotel på TV 3. De to kom helt til finalen, men endte til slutt på en andreplass.

Karlstad og Riera ble samboere kort tid etter at de kom hjem fra oppholdet i Mexico. I en reportasje på God Kveld Norge i mai, sa paret at de gledet seg til å flytte inn med hverandre.

– Veien videre nå er at vi håper at vi får oss en leilighet her i Oslo, også får vi se hva tiden bringer. Det er å leve litt i nuet og nyte dette, faktisk, for det er en skikkelig god opplevelse, sa Karlstad da.