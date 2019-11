Statsminister Erna Solberg (H) og Ap-leder Jonas Gahr Støre (Ap) møttes til debatt under Zero-konferansen i Oslo onsdag denne uken.

Det var under denne debatten at Støre kom med forslaget som får statsministeren til å heve øyenbrynene.

– Jeg tror dette er kjempefarlig for Norge som nasjon, sa Solberg fra scenen.

– 10.000 milliarder er politikk

Fra scenen tok Ap-lederen til orde for at oljefondet bør brukes mer politisk.

– Vi må begynne å venne oss til å si at vårt pensjonsfond er et politisk redskap. Til nå har vi ikke turt å si det, fordi vi ikke skal drive politikk med pensjonsfondet. Og det er veldig mange ting vi ikke skal gjøre det med. Men det er klart at 10.000 milliarder er politikk, sa Støre.

I slutten av oktober passerte oljefondet 10.000 milliarder. Summen utgjør drøyt 1,8 millioner kroner per person i Norge.

Frykter konsekvensene

Statsministeren mener forslaget er oppsiktsvekkende, og at det representerer en helt ny linje fra Arbeiderpartiet.

– Å si at dette er et politisk instrument, er å skifte fokus for oljefondet. Dette er sparepengene til våre barn. Det er deres pensjoner i fremtiden som skal sikres, og vi skal gjøre dette med langsiktige, gode virkemidler, sier Erna Solberg til TV 2.

Hun frykter at forslaget kan gjøre Norge sårbart for press fra andre nasjoner.

– Hver gang jeg er i møte med en statsminister fra et annet land, så spør de meg hvorfor jeg ikke investerer mer i det. Hvis Støre nå signaliserer at dette er et politisk redskap, så kommer alle andre land til å tolke dette.

Solberg argumenterer for at Norge med dette forslaget vil få en real utenrikspolitisk utfordring.

Støre mener derimot at oljefondet kan instrueres, gjennom sitt mandat, til å investere mer i fornybar og klimavennlig industri.

– Nå er det det fornybare som er det store skiftet, som kan bidra til å få utslippene ned, og som kan være riktig vei å gå, sier Støre til TV 2.