Antallet kjøretøyer som ikke har lovpålagt forsikring, har gått kraftig ned i Norge de siste årene.

Det har skjedd etter at myndighetene innførte en ny ordning med gebyr på 150 kroner for hver dag bilen mangler forsikring.

Da reagerte mange, og sørget for å få dette i orden.

Men fortsatt mangler rundt 30.000 norske kjøretøy forsikring. Hvis disse havner i en ulykke, kan kjøretøyeierne bli gjeldsslaver resten av livet.

– Ordningen med gebyr har vært svært effektiv, men nå ser vi at nedgangen har flatet noe ut. Derfor kjører vi i gang en omfattende kampanje for å vise hva som kan bli konsekvensen for de som mangler forsikring, forteller Roger Stenseth som er leder i Trafikkforsikringsforeningen (TFF).

Kan bli gjeldsslave

De er eid av alle selskapene som forsikrer biler i Norge. Hvis en uforsikret bil ender opp med å skade noe eller noen, sørger Trafikkforsikringsforeningen for at de skadelidte får full erstatning. Deretter må den uforsikrede bileieren tilbakebetale hele erstatningen, for alle skader.

– Vi er redd mange ikke vet hva konsekvensen av dette kan bli. De som dropper forsikringen, tar nemlig en betydelig sjanse. De risikerer å bli gjeldsslaver hvis de skader noen. Enkelte skylder mange millioner kroner når erstatningsoppgjøret er klart, forteller Stenseth.

TFF skal blant annet vise frem den bulkede bilen på bilauksjon, for å få frem budskapet sitt. Foto: TFF

"Norges dyreste bil"

For å synliggjøre dette har TFF tatt utgangspunkt i en historie fra virkeligheten, der en bileier uten forsikring endte med å skylde over 11 millioner kroner etter en ulykke, den nøyaktige summen er 11.418.481 kroner!

Roger Stenseth leder Trafikkforsikringsforeningen, de går nå utradisjonelt til verks for å få frem sitt budskap. Foto: NTB

"Norges dyreste bil" kaller TFF den bulkete Toyotaen som nå skal vises frem, både på Økern bilauksjon og på Norges travleste jernbanestasjon, Oslo S.

– Vårt håp er at dette skal være med å synliggjøre hvilken sjanse man tar hvis man kjører bil uten å ha forsikring. Da tror vi også det er viktig å spille på ulike virkemidler. Vi vil nå de dette gjelder, men også mødre og fedre, samboere, kjærester og venner. Alle som kan være med og påvirke i riktig retning. I gjennomsnitt er uforsikrede kjøretøy involvert i to hendelser hver eneste dag. Det er to for mye, sier Stenseth.

Har hatt forsikring tidligere

– Men over 11 millioner, hvordan kan beløpet bli så høyt?

– Denne konkrete saken er dessverre ikke unik. Her var det blant annet snakk om erstatning for personskader. I tillegg kommer øvrige skader, advokatutgifter og omkostninger rundt rettssak. Da blir beløpene til slutt svært høye og det må altså bileier betale tilbake. Store økonomiske problemer kan da komme i tillegg til den følelsesmessige belastningen det er å skade noen, sier Stenseth.

Hva er så årsaken til at så mange mangler forsikring? Stenseth peker på at det kan være flere, men at de merker en tendens til at noen bevisst velger å ikke betale forsikringen.

– Vi ser det ved at de har hatt forsikring, men så ikke betalt ved forfall eller etter purringer. Forklaringen er nok i mange tilfeller at de ikke har råd, eller ikke tar seg råd. Men da prioriterer man helt feil. Hvis man ikke har råd til forsikring, da har man heller ikke råd til å ha bil, sier Stenseth.

Det skal ofte ikke store skader til før regningen blir betydelig. Mangler man forsikring må man dekke alt fra egen lomme. Blir det personskader i tillegg, kan regningen virkelig bli omfattende.

Historier på sosiale medier

– Er det noen fellesnevner blant de som mangler forsikring?

– Det jeg kan si, er at det er flest menn. Mange er i alderen 30-50 år. Slik sett er de nok ganske typiske bileiere. Men de skiller seg altså ut ved at de ikke har forsikret bilen sin.

Trafikkforsikringsforeningen kommer i tiden fremover med en rekke historier på sosiale medier, som er basert på virkeligheten. Det er grunn til å tro at disse vil vekke oppmerksomhet.

– Det grunnleggende for oss er å fortelle at forsikring må være en selvfølge når man har bil. Det er viktig å ha forsikringen på plass med én gang, og ikke utsette forsikringskjøpet. Ansvarsforsikringen skal alltid være på plass så lenge bilen har skiltene på. Hvis du kjøper bil på en fredag, ikke vent til over helgen med å skaffe deg forsikring. Da kan det allerede være for sent, avslutter Roger Stenseth.

