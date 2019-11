Slik går det med Jakten-frierne som ble sendt hjem – én av dem har fått seg kjæreste

I mandagens episode av Jakten på kjærligheten måtte de fire bøndene ta sitt endelige valg og sende hjem den siste frieren.

Mens noen av frierne var enige i valget, brøt andre ut i gråt over skuffelse.

Se øyeblikkene i videoen øverst i saken.

Det har nå gått over fire måneder siden TV-innspillingen på bøndenes gårder var over.

TV 2 har snakket med de fire frierne som måtte reise hjem, og slik går det med dem i dag:

Funnet kjærligheten

På gården til Atle Kristiansen (37) i Heradsbygd i Elverum valgte han Elisabeth Eilertsen (30). Dermed måtte Linn Uddal (26) reise hjem.

For Linn tok tilværelsen en overraskende vending etter at hun måtte dra fra Jakten-gården. Like etter at hun kom hjem, fant hun kjærligheten på byen i Lillestrøm.

FANT KJÆRLIGHETEN: Linn Uddal fant kjæresten etter at Jakten-innspillingen var over. Foto: Privat.

Nå, fire måneder senere, er paret klare for å flytte sammen.

– Jeg har fått meg kjæreste. Det var jo egentlig rett etter at Jakten var over for meg. Det er veldig hyggelig og vi har det veldig fint sammen, sier hun til TV 2.

Hun innrømmer imidlertid at det skal bli godt å kunne fortelle nyheten til venner og kjente og begynne å leve normalt etter mandagens episode.

– Det har vært veldig rart å måtte holde det så skjult mens programmet har gått på TV, men jeg tror og håper at ingen har sett det. Jeg vet jo ikke hvor mange som kjenner meg igjen på gata eller butikken, men jeg har ikke hørt noen ting, forteller hun.

– I nærmeste familie er det også noen som ikke vet, fordi de vil ikke vite hva som skjer. Så det er litt moro, legger hun til.

INGEN MATCH: Atle Kristiansen valgte ikke Linn Uddal. Foto: Unn Grethe Berge/TV 2

Ble knust

Frieren Simen Kummeneje (29) var åpen om at han var forelsket i bonden Inger Lund (29). Da hun til slutt valgte frieren Gjermund Lien Dahl (27) i stedet, klarte han ikke å holde tårene tilbake.

I dag har han kommet over sorgen, men han er spent på å se mandagens episode.

– Det var hardt i ukene etter, men det går egentlig veldig fint i dag. Jeg er litt spent på å se det selv, selvsagt, men alt i alt så går det veldig fint, sier Kummeneje til TV 2.

Han forteller at han har fått mange henvendelser fra ivrige seere.

– I de siste tre ukene har det egentlig tikket inn ganske jevnt, men jeg har ikke satt meg så veldig inn i det ennå, fordi jeg får jo ikke datet noen eller gjort noe med det før jeg er ferdig på TV uansett, sier han lurt.