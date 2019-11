Mener at Line og Pers datter (5) skal tvangsadopteres

Fylkesnemnda i Innlandet har besluttet at den fem år gamle datteren til Line og Per Lauritsen, som er av romani-taterslekt, skal tvangsadopteres.

Det skjer stikk i strid med innstillingen til familiens fastlege og en nevropsykolog.

Ekteparet fra Gran i Oppland er sjokkert over beslutningen og anker saken til tingretten.

– Veldig tungt

– Jeg brast i gråt da jeg fikk beslutningen. Vi er fortvilet over rettsvesenet og måten vi er behandlet på. Vi mener adopsjonsbeslutningen er i strid med menneskerettighetene, sier moren, Line Lehre Lauritsen, til TV 2.

– Jeg forstår ikke at de kan gjøre dette. For de har ikke noen god grunn til det, sier faren, Per Lauritsen.

Foreldrene mener jenta nå blir fratatt retten til å bevare sitt språk og sin identitet som romani-tater.

– Det er veldig sårt å tenke på. Dette er ikke riktig, sier moren.

Jenta ble plassert i fosterhjem da hun bare var fem måneder gammel. Barnevernets begrunnelse var at foreldrene ikke hadde gode nok omsorgsevner, noe de selv avviser. Siden har de kun hatt samvær, og de ikke har vunnet fram med krav om tilbakeføring i rettsvesenet.

Psykologer som har vitnet i saken har hatt forskjellige vurderinger av omsorgsevnen.

Fylkesnemnda har vedtatt en såkalt åpen adopsjon, noe som innebærer at foreldrene får to samvær med barnet i året. Det er et samvær mer enn barnevernet i Gran kommune gikk inn for.

Mener sakene ligner hverandre

I begrunnelsen for tvangsadopsjon legges det vekt på at barnet har særskilte behov og en sterk tilknytning til fosterforeldrene. Også at Line og Per vil fortsette å ta rettslige skritt for å få datteren tilbake blir vektlagt. Samt vurderinger av deres omsorgsevne.

«En adopsjon vil imidlertid bekrefte barnets plass hos dem som hun i dag opplever som sine foreldre, og man vil unngå at hennes utvikling blir negativt påvirket av hennes status som fosterbarn», heter det i beslutningen.

Foreldrene reagerer sterkt på at Fylkesnemnda har lagt liten vekt på at Norge nylig ble dømt i Menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg. Norge ble dømt for å ha krenket Trude Lobben og sønnens rett til familieliv, da han ble tvangsadoptert for ni år siden.

Foreldrene mener saken har flere likhetspunkter med deres situasjon.

– Jeg synes det er en skandale at dette ikke ble vektlagt, sier Lehre Lauritsen.

«EMD oppstiller ikke noen nye vilkår som endrer rettstilstanden, men understreker at barnets beste må vurdere opp mot de biologiske foreldrenes rettigheter til familieliv», skriver Fylkesnemnda.