Familiefaren (45) som er siktet for drap på sønnen (15) erkjenner straffskyld, opplyser Innlandet politidistrikt til VG og NTB.

Etterforskningen har avdekket forhold som tyder på at drapet kan ha vært planlagt, opplyste politiet tirsdag.

Mannen sitter varetektsfengslet og har erkjent drapsforsøk og seksuell omgang med sønnen.

45-åringen er også siktet for frihetsberøvelse av guttens mor, opplyste politiadvokat Mari Lauritzen Hasle.

Hans sønn (15) ble innlagt på sykehus med livstruende skader etter det som ble karakterisert som alvorlig voldshendelse i familien hjem på Kapp i Østre Toten kommune 9. oktober.



Mandag kom nyheten om at gutten døde av skadene.

Under en pressekonferanse tirsdag på Gjøvik politistasjon fortalte politiet at 45-åringen er siktet for drapet. (TV 2/NTB)