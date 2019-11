En amerikansk studie hevder at enebarn har større risiko for overvekt og fedme enn barn som vokser opp med søsken.

Studien ble publisert onsdag i The Journal of Nutrition Education and Behavior.

Forskerne sammenlignet vekten og spisevanene til enebarn med barn som hadde søsken.

Resultatet viste at familier med kun et barn hadde mer usunne spise- og drikkevaner enn familier med flere barn.

Vet ikke hvorfor

Forskerne som står bak studien sier at de ikke kan være helt sikre på resultatene ettersom de hadde en liten forskningsgruppe.

De synes likevel at funnene de har gjort er oppsiktsvekkende og ønsker å undersøke temaet videre.

– Vi må arbeide med å hjelpe alle barn og familier å etablere sunne spisevaner, sier en av forskerne, Chelsea Kracht, til Medicalxpress.com.

Studien har ikke klart å finne ut hva som er årsaken til at enebarn har mer usunne spisevaner. Dette er noe Kracht og de andre forskerne ønsker å finne ut med videre forskning.

Skeptisk til studien

Avdelingsdirektør ved Helsedirektoratet Ellen Margrethe Carlsen mener det ikke er mulig å si at det er økt risiko for overvekt hos enebarn, kun basert på denne studien.

MER FORSKNING: Carlsen sier at det trengs mer forskning for å vite om det er sammenheng mellom enebarn og økt risiko for overvekt. Foto: Helsedirektoratet Kommunikasjon

– Dette er én studie og antall barn i studien var lavt, sier Carlsen til TV 2.

Hun sier at man som hovedregel må se at flere studier peker i samme retning før man kan slå fast at det er en sammenheng mellom påvirkningsfaktoren og utfallet.

Økt risiko for overvekt hos enebarn er ikke en tematikk Helsedirektoratet har sett eller forsket på enda.

Carlsen forteller likevel at tematikken har blitt omtalt i de nasjonale retningslinjene for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge.

I retningslinjene står det at noen studier har indikert at det å være alenebarn kan være en risikofaktor for overvekt og fedme.

Disse retningslinjene skriver derimot også at det ikke finnes konklusive data for å bekrefte at dette er en faktisk risikofaktor.

Ikke et nytt funn

Som det blir nevnt i de nasjonale retningslinjene om overvekt og fedme er det flere studier som har forsket på denne tematikken. En norsk vekststudie fra 2010 viste også at det var større risiko for overvekt blant enebarn.

Chelsea Kracht, en av forskerne bak den nyeste studien, håper at det blir mer forskning rundt temaet slik at man kan komme fram til en tydelig konklusjon. Kracht håper også at deres videre forskning kan finne den eventuelle årsaken til at risikoen for overvekt øker hos enebarn.

Avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen sier at Helsedirektoratet jobber aktivt med å hjelpe barn og familier til å ha gode og sunne spisevaner.

– Helsedirektoratet arbeider for at universelle arenaer som skole og barnehage har måltider som legger grunnlag for inntak av sunn mat, utvikling, læring og trivsel, sier Carlsen.