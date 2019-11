Undersøkelsene som er gjort så langt bekrefter at det er levningene etter Arne Odd Torgersen som ble funnet.

Torgersen forsvant i Mandal for 64 år siden.

– Levningene ble identifisert gjennom sammenligning av tannopplysninger som stammer fra den savnede, og de funnene som ble gjort, sier leder for den nasjonale ID-gruppen ved Kripos, Harald Skjønsfjell.

Det var i januar 1955 at Arne Odd Torgersen forsvant i Mandal. Da var han 21 år gammel.

Arne Odd Torgersen i 1955, året han forsvant. Foto: NTB scanpix

– Vi er veldig glade for at denne undersøkelsessaken nå har gitt oss et resultat. Dette er viktig for de pårørende og for lokalsamfunnet, sier politistasjonssjef ved Mandal politistasjon, Anne Margrethe Ruud.