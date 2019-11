Psykolog Arne Kjosbakken har jobbet tett med mange av Skal vi danse-deltakerne i årets sesong.

Han er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, og samarbeider med TV 2 i produksjoner hvor mennesker opplever medieeksponering.

Får blackout

Ivrige TV-seere vet trolig et av temaene som mange av kjendisene sliter med.

I årets sesong har vi hørt at blant andre semifinalisten Victor Sotberg har opplevd at han glemmer hva han har gjort på parketten rett etter å ha danset.

Han er langt fra alene om å ha hatt dette problemet. Øverst i saken kan du høre at hockeylegenden Jan Tore Kjær nærmest trodde han var hypnotisert da han var ferdig med å danse i sesongpremieren, fordi han husket så lite av opptreden.

Kjosbakken forteller at et slikt hukommelsestap er helt naturlig.

– Å være med på Skal vi danse er en en intens opplevelse. Deltagerne lærer mye nytt, hver uke. Det de skal få til på direkte-TV krever så mye fokus at hjernen helst legger alt annet til side. Det er rett og slett så altoppslukende at hjernen aller helst sparer på kreftene, og utsetter alt annet. Det gjør at deltagerne rett etterpå kan oppleve at det kjennes litt uvirkelig, eller helt tomt og at hukommelsen er borte.

Finnes en løsning

Psykologen forteller at det man kan gjøre grep for å få tilbake minnene fra parketten.

– Så går det litt tid, en snakker med sine kjente og nære og både hukommelsen og hverdagen kommer tilbake.

Kjosbakken understreker at disse svarene er gitt på generelt grunnlag, og at han ikke vil snakke om samtaler han har med enkeltpersoner i Skal vi danse.

Lørdag er det forøvrig semifinale i Skal vi danse, og bloggeren Jørgine Vasstrand, den tidligere verdenmesteren i svømming Aleksander Hetland og YouTuberen Victor Sotberg skal på parketten klokken 19.30.