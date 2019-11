Farmen-Mathias' (27) største drøm ble til et mareritt: – Til slutt var jeg helt desperat

Etter sju uker inne på Lundereid gård begynner deltakerne å bli møkk lei av potet og hjemlengselen kommer snikende. Samtidig har konkurransen begynt å tilspisse seg i 1919.

Når Mathias Scott Pascual (27), som nå har begge beina godt plantet i 2019, ser tilbake, er han svært takknemlig for at han fikk sitte i storbondestolen den uken.

– På det tidspunktet var konkurransen i ferd med å dra seg til. Det var godt å vite at jeg hadde minst en uke til der inne, sier han til TV 2.

Bygutten hadde dessuten vokst mye siden han var storbonde første gang.

STORBONDE-TRIO: Mathias Scott Pascual og hjelperne Vibecke Garnaas og Leif Kristian Tindeland i storbondesengen. Foto: Alex Iversen / TV 2

– Jeg følte meg mye tryggere i rollen, kjente folk bedre, visste mer om hvordan folk følte seg og alt som skjedde bak i kulissene. Jeg hadde mer kontroll, forklarer han.

– Det var stort for meg

Å miste kontroll er en følelse Mathias har kjent på før. I 2009 opplevde han nemlig å bli frarøvet muligheten til å bestemme over egen tilværelse.

Det hele startet med at han hadde fått oppfylt det som på den tiden var hans største ønske: Å tilbringe et år som utvekslingselev i farens hjemland, USA.

– Jeg hadde jobbet hardt og spart opp penger selv for å få til dette, så det var stort for meg da det endelig ble en realitet, sier han.

Men allerede før han reiste, støtte Mathias på problemer. På den tiden slet bærumsgutten med astmaanfall og sterke allergier mot dyr og gress, noe som skulle gjøre det utfordrende å finne en passende vertsfamilie.

KVELDEN FØR AVREISE: Mathias' venner ønsket ham god tur kvelden før han reiste til USA. Foto: Privat

Ventet lenge på vertsfamilie

Mens alle de andre utvekslingselevene hadde fått tildelt familier mange måneder tidligere, fikk ikke Mathias vite hvor han skulle bo før det kun var én uke igjen til avreise.

– Jeg husker jeg ble ganske sjokkert da jeg fikk et brev fra vertsmoren min. Der sto det at de bodde på en stor gård i et lite, og øde, tettsted i Texas, full av både katter, hunder, hester og kyr, forteller han.

Allerede første natt hos den amerikanske familien fikk Mathias astmaanfall, og skjønte derfor raskt at dette kom til å bli uutholdelig.

Jeg vurderte faktisk å løpe ut i veien og bli påkjørt for å havne på sykehus. Da fikk jeg i alle fall ringt hjem. Mathias Scott Pascual

– Jeg sa tidlig ifra om at jeg enten måtte bli plassert et annet sted eller reise hjem til Norge. Likevel tok det en hel uke før organisasjonen tok meg på alvor. Først sa de at jeg bare måtte venne meg til det, forteller han.

Isolert i to uker

Lite visste Mathias om at organisasjonens løsning skulle prege ham i lang tid etterpå. Mens han ventet på å få et nytt hjem, ble han innlosjert hos familien til representanten fra det amerikanske utvekslingsfirmaet. Der ventet en uke i fullstendig isolasjon.