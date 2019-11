Så mye sparer du når du handler på outlet

Black Friday nærmer seg med stormskritt og mange planlegger å gjøre noen gode kjøp. Oslo Fashion Outlet utenfor Vestby er kjent for å ha ekstra gode tilbud, både på Black Friday og ellers i året.

Varene du får tak i på Norges største outlet, kan være tidligere modeller, men også årets og neste års kolleksjon.

Men hvor gode er egentlig kuppene på Oslo Fashion Outlet?

For å finne ut av det har TV 2 hjelper deg gjort stikkprøver av prisene på Oslo Fashion Outlet og sammenlignet de med priser i nettbutikkene.

Av 55 varer som TV 2 hjelper deg har sjekket, er 11 av dem billigere på nett. Det tilsvarer 2 av 10 varer.

Disse varene var billigst i nettbutikkene

Selv om samtlige varer er minst 30 prosent billigere enn veiledende pris, kan du altså finne en del varer like billig på nett av den enkle grunn at det er salg der også.

For eksempel koster Bergans Moa pants 599,- på outlet, mens den på G-sport koster 499,-. Det er 20 prosent mindre enn på Oslo Fashion Outlet. Et par jeans av typen Slim Will fra Boys of Europe koster 399,- på nett, mot 699,- på outleten. Det tilsvarer en prisforskjell på 40 prosent.

Noen varer har også nesten lik pris på outlet som i nettbutikkene.

Det gjelder blant annet en genser og en skjorte fra Boys of Europe, samt ullundertøy i serien Sjarm fra Kari Traa. På disse varene er det bare noen få kroner som skiller mellom nett og outlet.

Disse varene har omtrent lik pris på nett og på outleten.

Billigst i snitt

– Litt bedre burde det være, men det er klart at det er jo ekstra tilbud her også innimellom, så man kan jo komme over et kupp her også, sier en av kundene TV 2 Hjelper deg møter på outleten.

– En outlet går jo for at det skal være et bra tilbud, men i mange andre butikker finner du jo også 30-40 prosent på kampanjer, sier en annen.

I snitt er det likevel billigst på outleten. Du sparer 22 prosent, sammenlignet med billigste nettpris.

Se hele oversikten nederst i saken.

Dette svarer butikkene Det er de ulike butikkene som setter prisene. De svarer at forhandlere selv styrer pris, og at man derfor kan finne gode tilbud på varene deres i andre butikker som også kjører kampanjer. Oslo Fashion Outlet vil ikke stille til intervju, men senterleder Lars Pedersen skriver til oss: «Vi tilbyr en total kundeopplevelse som ikke kan sammenlignes med netthandel.» «Butikkene i vårt senter tilbyr varer fra tidligere sesonger til minimum 30% av veiledende priser. Vi har i perioder ekstra store kampanjer.»

Til sammen havner handlekurven på 55 varer fra Oslo Fashion Outlet på 48 459 kroner mot 61 913 kroner om du handler på nett.

Noen varer kan du også kjøpe ekstra billig: Jakken Nike Jordan Flight, Legacy Kettle fra OBH Nordica og Ombre Parka fra Boys of Europe er for eksempel over 60 prosent billigere på outleten enn på nett.

Trigges til å handle

Du bør altså sjekke prisen på nett først, for å være sikker på at du gjør et godt kjøp. Ifølge Nina Helene Ronæs, som er ekspert på forbrukeratferd og høgskolelektor ved Institutt for markedsføring ved BI, er det nemlig lett å la seg rive med når man shopper på outlet selv om det ikke alltid er der det er billigst.