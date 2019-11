– Vi skal starte salget om bare noen uker. Bilene er på vei med tog og båt fra Kina. Vi skal ha et stort lager av biler i Nederland og skal sørge for at det ikke blir ventelister.

De sa Aiden He, president for MG Motor Europe, til Broom i slutten av september.

Da møtte vi ham i Belgia, der MG både fortalte om sine planer for lansering i Norge – og ga oss første smakebit på elektriske ZS EV.

MG var veldig tydelige på at dette skulle gå fort. Men slik har det ikke blitt.

Den første utsettelsen kom i starten av oktober. Da fortalte MG at det ville ta litt lenger tid før de var klare for lansering.

Importør av Jaguar og Land Rover

15. oktober gikk de så ut med en pressemelding der de erklærte at MG ville komme til Norge i løpet av november. Og at de nærmet seg en partnerskapsavtale om distribusjon med danske Nic. Christiansen Group

Sistnevnte er for øvrig i dag importør av Jaguar Land Rover til Norge.

Men nå kommer kontrabeskjeden. Bransje-nettstedet Bilnytt skriver i dag at det ikke har blitt noen avtale mellom MG og Nic. Christiansen Group.

MG har gått ut med startpris på 229.000 kroner for ZS EV i det norske markedet. Det er aggressivt priset.

Tøff konkurranse

– Vi har kommet til at dette dessverre ikke er en økonomisk holdbar business case for oss. Vår forretningsmodell i Norge var basert på en sterk online plattform for bestilling av biler, og et enkelt set-up med service og utlevering av biler fra få servicepunkter, forteller Søren Hyltoft som er PR- og pressesjef hos Jaguar Land Rover Norge.

Han legger til:

– Det har dessverre vist seg umulig å inngå avtaler med servicepunkter og "test-spots", som gir tilstrekkelige marginer til oss som importør. I tillegg er det en ekstremt konkurransepreget situasjon i det norske elbilmarkedet.

ZS EV er en relativt kompakt crossover, rekkevidden er på 263 kilometer.

Ikke holdbar business case

Dermed kan det virke som MG er tilbake til start og må finne en annen samarbeidspartner, hvis det skal bli noen satsning i Norge.

Atle Falch Tuverud er sjefredaktør i Bilnytt. Han mener det er to ting som er spesielt interessant rundt det som nå skjer:

Atle Falch Tuverud er sjefredaktør i Bilnytt,.

– For det første bekrefter importøren at det å lansere nettsalg uten et eksisterende forhandlernettverk er en krevende øvelse. Importøren er åpen på at det ikke er en holdbar business case for denne forretningsmodellen i Norge.

Hva er motivet?

– Det andre som er oppsiktsvekkende, er hvordan kinesiske bilprodusenter offentliggjør hvem de er i samtale med, før endelig avtale er klar. Både Byton og MG har sendt ut pressemeldinger om at de har intensjonsavtaler med partnere i Norge. Disse norske partnerne har selvfølgelig vanskeligheter med å dele sine planer før endelig avtale er klar. Man kan spørre seg om motivet for å ha så hasterverk med å meddele markedet om en nesten-avtale. Det skaper forundring, sier Falch Tuverud.

Bilnytt har for øvrig vært i kontakt med SAIC som står bak MG Motors i Europa. Så langt har de ikke kommet med noen kommentar til hva som nå skjer med satsingen videre i Norge.

