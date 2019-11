Han delte bilder på Twitter – ble fengslet

Flere hundre personer er pågrepet i Tyrkia etter å ha kritisert den tyrkiske offensiven i nord i Syria, ifølge en rapport fra Amnesty International.

I løpet av den første uken av invasjonen ble 839 sosiale medier-kontoer etterforsket for å ha delt såkalt «kriminelt innhold», ifølge menneskerettsorganisasjonen.

I tillegg har militæroffensiven blitt brukt til å slå ned på aktivister og opposisjonspolitikere.

Flere politikere er pågrepet og mange er under etterforskning. Sezgin Tanrıkulu er en av dem.

Han er parlamentsmedlem for Det republikanske folkepartiet (CHP) som sa «ja» til Tyrkias invasjon i Syria. Men selv om han er representant for CHP, har han gått offentlig ut mot offensiven.

– Regjeringen må vite det: Dette er en urettferdig krig. Det er en krig mot kurderne, sa han.

Rett etter dette iverksatte påtalemyndigheten i Ankara en etterforskning av Sezgin Tanrıkulu. Han ble anklaget for å ha nedverdiget Republikken Tyrkia.

– Presset økte kraftig etter offensiven

Ifølge Tanrıkulu er motivet til tyrkiske myndigheter å sende et signal til folk som er kritiske til offensiven.

– Jeg har aldri støttet terrorisme. Som parlamentsmedlem ville jeg bare si min mening. Men tyrkiske myndigheter gjorde meg til et symbol, sier Tanrıkulu til TV 2.

– De ville rett og slett gjøre meg til et eksempel: «hvis du kritiserer, kan du bli fengslet eller etterforsket». De ønsker åpenbart å vise at ingen er for viktige til å bli etterforsket, sier han.

Sezgin Tanrikulu har vært uenig med sitt parti CHP når det gjelder offensiven i Syria Foto: Ozan Kose / AFP

Ifølge Tanrıkulu har presset mot ytringsfriheten økt kraftig etter offensiven.

Han sier at dersom man går ut over regjeringens offisielle begrepsbruk, vil man bli stemplet som fiende og terrorist.

– Dette presset gjelder for alle i Tyrkia. Hvis de hadde hatt rett om offensiven, ville de ikke ha vært så sterkt mot kritiske tanker. Det er ingen vei utenom for regjeringen. Derfor tror jeg at de vil presse folk mer enn tidligere, sier Tanrıkulu til TV 2.

– De vil ikke høre kritiske stemmer her i landet

Journalisten Emre Orman er blant dem som kritiserte den tyrkiske offensiven nord i Syria.

25-åringen ble pågrepet på grunn av sine innlegg på Twitter.

– Etter å ha delt bilder av folk i Syria, ble jeg pågrepet, sier Orman.

Journalist Ermre Orman. Foto: Privat

Han ble anklaget for å ha spredt «terroristpropaganda». Etter at advokaten hans anket beslutningen, ble han løslatt.

– Jeg satt fengslet i fem dager. Jeg ble arrestert på grunn av mitt journalistiske arbeid. Jeg er rett og slett mot krigen og prøvde å vise virkeligheten til folk i Tyrkia. Men de vil ikke se folk som tenker selvstendig eller kritiserer Erdogan i dette landet, sier han.