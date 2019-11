Se Liverpool-Man City søndag 17.30 på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!

Storkampen med stor S mellom Liverpool og Manchester City nærmer seg.

I anledning bataljen på Anfield har TV 2s fotballekspert- og kommentator Simen Stamsø-Møller lagt hodet på blokken og gitt sin vurdering fra 1-10 på to tentative startellevere, for å gi en pekepinn på styrkeforholdet mellom de to klubbene.

Totalt skiller det seks poeng i Liverpools favør, og Stamsø-Møller er også klar på at ligalederen må tåle favorittstempelet på eget gress forut for møtet med forrige sesongs mester.

– Det høres ganske riktig ut i dag. Dette er jo veldig jevne tall, med en liten fordel Liverpool på den individuelle kvaliteten. Mye taler til Liverpools fordel før denne kampen, og med det følger et favorittstempel. I tillegg passer Citys måte å spille fotball på Klopp godt og de har også hjemmebanefordel, sier TV 2-eksperten.

Tre av spillerne - Virgil van Dijk, Sadio Mané og Kevin De Bruyne - gis toppkarakter og 10er av Stamsø Møller.

– Verdens beste forsvarsspiller i van Dijk, en av de fem beste spillerne i hele verden i år i Mané og verdens beste midtbanespiller i øyeblikket i De Bruyne, er oppsummeringen fra eksperthold.

NEVNES SOM SVAKT LEDD: Dejan Lovren får lavest karakter av samtlige som er vurdert. Kaptein Jordan Henderson spås for øvrig ikke en plass i startelleveren til Liverpool.

Samtidig er van Dijks potensielle stoppermakker søndag, Dejan Lovren, den eneste av utespillerne som gis en karakter lavere enn sju. Kroaten får en sekser av TV 2s ekspert, og det samme får Citys reservekeeper Claudio Bravo.

– Lovren er Liverpools svake ledd. Har en flott innstilling, men til tross for sin rutine gjør han ofte merkelige ting med og uten ballen, sier Stamsø-Møller.

NB! Det må presiseres at de to lagene som er vurdert i denne artikkelen ikke er bekreftede lagoppstillinger, og det kan komme endringer når de endelige team sheets offentliggjøres 16.30 søndag ettermiddag.

