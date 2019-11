Den irske superspurteren Sam Bennett (29) forlater Bora-hansgrohe.

Det bekreftet laget i en pressemelding torsdag.

– Over de siste seks årene har Bora-hansgrohe utviklet Bennett til å bli en av de beste spurterne i feltet. Med dette som bakteppe ble det vanskeligere og vanskeligere å få lagets og rytterens mål til å samsvare. Derfor har ledelsen bestemt seg for å akseptere rytterens ønske om å forlate Bora, skriver sykkellaget.

I Bora-hansgrohe har Bennett måtte finne seg i å stå i skyggen av Peter Sagan. Til tross for irens gode resultater er det fortsatt Sagan som er lagets kaptein i de viktigste rittene. Bennett vant 13 ritt i 2019-sesongen.

Nå tyder alt på at 29-åringen blir presentert som Deceuninck-Quick Steps nye superspurter. Det har lenge gått rykter om at en avtale allerede er i boks, men at en juridisk floke satte overgangen på vent. Nå ligger veien åpen for Bennett.

Iren tar over for Elia Viviani i Deceuninck-Quick Step. Viviani skal sykle for Cofidis kommende sesong.