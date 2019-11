Politibetjent la merke til mann med IKEA-pose – gjorde rekordfunn

Han brøt norsk lov da han ble dømt for vold, bæring av kniv, dokumentforfalskning og oppbevaring av 400 Rivotril-tabletter i 2012.

For dette ble han dømt til fengsel i åtte måneder, i tillegg ble han utvist fra landet.

I 2013 var 37-åringen tilbake i Norge. Han ble dømt for brudd på innreiseforbudet og for oppbevaring av mindre mengder Rivotril.

Han ble utvist på ny, men kom altså tilbake igjen.

– Sett i forhold til mengden narkotika og at han er straffedømt for oppbevaring av Rivotril tidligere, mener vi at straffen på syv år og fire måneder er litt mild. Retten slår også fast at han var hovedbestyrer av depotet. Nå får vi vurdere om vi skal anke eller ikke. At han ble varig utvist fra Norge i 2012 og skal uttransporteres etter endt soning kan få betydning for ankespørsmålet, sier Vale.

Håper å ta bakmenn

Den domfelte mannen erkjente straffskyld for oppbevaring av narkotika og for å ha benyttet et forfalsket pass. Hans forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, sier til TV 2 at hans klient er tilfreds med utfallet.

– Dommen ble nesten to år mildere enn aktors påstand. Det er vi godt fornøyde med, og vi kommer ikke til å anke, sier han.

FORNØYD: 37-åringens forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, opplyser at de ikke vil anke dommen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

I retten har 37-åringen sagt at han tok oppdrag fra en person, men han kunne verken oppgi vedkommendes etternavn eller telefonnummer.

– I en sak som dette ønsker man alltid å forsøke å avdekke hele det kriminelle nettverket som står bak, men det er ofte vanskelig. Det er avdekket to personer som har kjøpt piller fra dette depotet, og så pågår det en etterforskning mot en mann som vi mener har vært en formidler. Det gjenstår å se om politiet klarer å finne hvem som har innført stoffet, sier Vale.