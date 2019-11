Slik holder du varmen uten å skrape lommeboka

Onsdag nådde strømprisene en topp på over 80 øre per kilowatt time. Det var nesten en dobling i pris fra dagen før.

Selv om minusgradene har inntatt det ganske land den siste uken, mener Forbrukerrådet at man med enkle grep kan styre unna de skyhøye strømregningene.

– Gå gjennom eget strømforbruk. Finn ut hvilke deler av huset som skal være oppvarmet og senk temperaturen om natten, råder Pia Cecilie Høst, leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet.

Langvarige løsninger

Høst forteller at hun tror strømprisene vil justere seg ned, tross det skyhøye tallet onsdag.

– Det er ofte sånn at en kald vinter vil gjøre at prisene øker. Prisen vil nok justere seg ned igjen og ligge på et litt lavere nivå enn det den gjorde i går, sier hun.

Selv om det er tiltak som kan gjennomføres når kulda setter inn, vil det i lengden lønne seg å se etter mer langvarige løsninger.

– Langvarige tiltak som å etterisolere eller bytte til annen type strømkilde kan lønne seg. Et eksempel er varmepumpa, forteller Høst.

Styr unna strømselgere på kjøpesentere

Mange ser etter en ny strømavtale når strømprisene øker, men Høst peker på at man ikke skal hoppe på det første og beste.

– Det er mange strømkampanjer når som det er kaldt: Telefonsalg, noen selger strøm på kjøpesentere og andre ringer på døren din. Dette ville jeg styrt unna og heller gått inn på nettet i ro og mak for å se hvilke tilbud som finnes, forteller hun.

LAVERE STRØMREGNING: Pia Cecilie Høst er leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet Foto: Forbrukerrådet

Høst mener det er viktig å sjekke vilkårene for de ulike strømavtalene.

– Har man en gammel avtale kan det være lurt å sjekke om det finnes bedre tilbud. Vi anbefaler at man går for en spotprisavtale, som er gjennomsnittet av ditt strømforbruk hver måned. Over tid har dette vist seg å være den beste avtalen, forteller hun.

Hvis man derimot er opptatt av å vite hva man skal ut med hver måned finnes det andre alternativer.

– Man kan også gå for en fastprisavtale hvis det er viktig å vite utgiftene på forhånd. Det blir de samme fordelene og ulempene som ved å velge fast- eller flytende rente, forklarer Høst.

Oppussing + strømsparing = sant

Gunnel Fottland, markedssjef for bygg og energisystem i Enova, mener at den kalde årstiden avslører energikvaliteten på boligen.

– Vinteren får virkelig frem kvalitetsforskjellen på bygg. Mange gamle hus lekker varme og man bruker mer strøm når man har utette hus.