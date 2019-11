Disse gigantklubbene satser stort på sine kvinnelag: – På tide de kom på banen

Flere av Europas største klubber har satset stort på sine kvinnelag de siste årene.

De spytter inn millioner av kroner på satsingen, henter kompetente trenere og signerer de beste og største profilene på fulltidskontrakter med gode lønninger.

Kun et fåtall av de aller største klubbene i Europa har for øyeblikket ikke et hardsatsende kvinnelag i de øverste divisjonene, viser TV 2s oversikt, som du kan se nederst i denne saken.

I Norge har lag som Vålerenga, Lillestrøm og Stabæk sine egne lag i Toppserien. I tillegg har Rosenborg planer om å starte en elitesatsing for kvinner i januar 2020, mens cupfinalist Viking har store ambisjoner for sitt kvinnelag, som for øyeblikket spiller i 2. divisjon.

Sportslig leder for Vålerengas kvinnelag, Eli Landsem, gleder seg over gigantklubbenes ambisiøse satsing på damelagene i Europa.

– Jeg synes det er spennende, positivt, og egentlig på tide at de kom på banen, sier Landsem til TV 2.

– Hva tror du er årsaken til at Europas største klubber først de seneste årene har etablert sine elitelag for kvinner?

– For det første tror jeg det har mye med likestilling å gjøre. Så tror jeg, uten at jeg skal si det sikkert, at herrefotballens marked har begynt å mette seg, og at klubbene ønsker flere produkt å selge til sine supportere, svarer hun.

FORNØYD: Tidligere landslagstrener Eli Landsem mener det er på tide storklubbene kom på banen med egne kvinnelag. Foto: Terje Bendiksby

– Får en felles infastruktur

Landsem, som var landslagstrener for kvinnelandslaget fra 2009 til 2012, ser bare fordeler med at Europas største klubber nå har etablert sin egen elitesatsing for kvinnefotball.

– For vår del i Vålerenga så handler det om å bruke felles fasiliteter og infrastruktur, og vi kan dra nytte av hverandre på jobb og diskutere fag på tvers av gangen. Det er ingen tvil om at dette er positivt for alle avdelinger, sier hun.

Hun mener at det Europas største klubber har sine egne profesjonelle kvinnelag også bidrar til at flere jenter satser på fotballen.

– Det er ikke noen tvil om at flere jenter drømmer om å bli proffer og leve av å være profesjonelle spillere i utlandet. Så kan vi se om vi kan komme dit i Norge også. Vi har foreløpig et par helprofesjonelle spillere fra utlandet. Men det må passes på at de utenlandske spillerne som hentes til Norge hever serien. Vi må sørge for at de hever standarden, og at Toppserien blir en attraktiv serie å spille i, poengterer Landsem.