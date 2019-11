Det var i 2013 at den daværende soldaten fikk penis og testikler revet av da han tjenestegjorde i Afghanistan.

11 kirurger fra Johns Hopkins University i Baltimore måtte til for å rekonstruere hele bekkenregionen.

Operasjonen tok 14 timer, og var svært krevende for kirurgene, ettersom de måtte knytte sammen svært små nerver og blodårer.

Se hvordan operasjonen ble utført i videoen over! Vi advarer mot grafiske illustrasjoner.

Onsdag meldte NBC News at operasjonen var vellykket, og at kirurgene har klart å gjenskape en «nesten normal seksualfunksjon, og en stor forbedring av livskvalitet».

– Han har det veldig bra

Det er i fagbladet New England Journal of Medicine at kirurgene skriver hvordan den tidligere soldaten nå kan urinere som normalt, og har en tilnærmet normal seksualfunksjon.

Plastikkirurg Rick Redett sier til NBC News at mannen har fortalt ham at han for første gang på lenge føler seg helt normal.

– Han har det veldig bra. Sårene har grodd bra. Frastøtning har ikke vært et stort tema, og han har fått tilbake funksjonen, sier han.

FORNØYD: Krigsveteranen, som ønsker å være anonym, avbildet i sykehussengen etter den omfattende operasjonen. Foto: AP

Første penis- og pungtransplantasjon

Tidligere har det blitt gjennomført en håndfull transplantasjoner av selve penis, men aldri så omfattende som operasjonen i Baltimore.

Dette er første gang at både penis og pung er transplantert.

Den eneste funksjonen krigsveteranen ikke har fått tilbake, er å kunne produsere sæd, ettersom han ikke har testikler på innsiden av pungen.

Ifølge Journal of Urology, har 1367 soldater i Afghanistan fått penisskader mellom 2001 og 2013.

Kirurgene i Baltimore undersøker nå hvor mange av disse som kan være gode kandidater for nye penistransplantasjoner.