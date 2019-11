Bestevenninnene dro til ferieparadis for å feste – syv timer senere gikk det galt

Australske Brianna Scott (21) og Katie Linane (21) dro nylig på det som skulle være sitt livs reise til Bali.

I ti dager skulle de kose seg i ferieparadiset Seminyak på øya, men i stedet endte det opp med at begge nesten mistet synet og var døden nær.

Nå advarer de andre unge mot å gjøre det samme som dem.

– Jeg så stjerner

Bare timer etter å ha drukket en vannmelondrink på en lokal bar, smalt det.

– Først trodde vi at det bare var en forferdelig fyllesyke, sier Brianna Scott til det australske nyhetsnettstedet News.

Et par timer etter at de kom hjem fra baren, ble Katies syn slørete, og begge var svimle.

– Jeg klarte ikke å se så mye. Jeg så stjerner. Jeg trodde at det var heteslag, sier Scott.

Det skulle vise seg at vannmelondrinken de hadde drukket, inneholdt metanol.

ADVARER: 21-åringene sier at de ønsker at ingen andre opplever det samme som dem. Foto: Brianna Scott/Instagram

Metanol, som mange kjenner som tresprit, er svært giftig. Selv små doser kan føre til blindhet eller død.

Vanligvis er kommersiell sprit trygt å drikke, ettersom produsentene sørger for at metanolen blir separert fra etanolen før væsken blir fylt i flaskene. Men lager man sprit hjemme, er det vanskeligere å skille de to fra hverandre.

Trolig var vannmelondrinkene laget med hjemmelaget sprit.

– Vi spydde av full kraft. Vi hadde diaré. Vi gikk tilbake til senga, fordi det var alt vi klarte, sier Scott til Yahoo!News.

– Helt hysterisk

Syv timer senere ble de begge enda verre.

Metanolforgiftning: De første symptomene opptrer vanligvis 12-24 timer etter inntak.

Har man inntatt en blanding av etanol og metanol, kan tiden det tar før symptomene kommer, bli lengre, opptil flere dager.

Hodepine inntrer ofte tidlig, kvalme, oppkast og diffuse magesmerter følger. En upåfallende slørethet (alkoholrus) kan etter hvert gå over i bevisstløshet og koma. Kramper forekommer.

Tidlig i forløpet kan man oppleve litt tåkete syn, som etter hvert forverres slik at man mister synet i deler av synsfeltet, og til at man blir helt blind.

Surheten som utvikler seg i blodet og kroppen, fører blant annet til hurtig pust. Senere i forløpet kan pustesentret i hjernen bedøves/skades.

Ved større forgiftninger kan det utvikle seg hjertesvikt. Kilde: Norsk Helseinformatikk

– Vi klarte ikke å bruke telefonen uten å lukke ett øye og holde telefonen på en armlengdes avstand fra ansiktene våre, sier Scott.

Katie Linane la seg igjen, mens Brianna Scott bestilte burgere fra McDonald's.

– Katie våknet og klarte ikke å røre maten. Synet hennes hadde forverret seg, og hun ble helt hysterisk siden hun har perfekt syn, sier hun.

De to oppsøkte sykehuset, men ble sendt hjem igjen.

Så kom de over Facebook-siden Just Don’t Drink Spirits In Bali, som advarer tilreisende om å drikke sprit på Bali, ettersom mange har opplevd at det er metanol i drinkene på øya.

Da skjønte 21-åringene hva som hadde skjedd. De kom i kontakt med sidens administrator, som rådet dem til å drikke ekte sprit.

Katie og Brianna drakk en halv flaske sprit av merket Grey Goose. Det virket.

Norsk Helseinformatikk skriver at tilførsel av alkohol gjør at vanlig alkohol kan «konkurrere» med metanol, slik at skadevirkningene blir mindre.

Deretter kontaktet kvinnene forsikringsselskapet sitt, som fikk 21-åringene til å oppsøke et annet sykehus.