Torsdag formiddag klokken 10.03 norsk tid startet parlamentet i Litauen behandlingen av lovforslaget som kan åpne for spionutveksling mellom Norge, Litauen og Russland.

Klokken 10.14 kom resultatet i det som kan bli et avgjørende tidspunkt i Frode Bergs liv: 76 representanter stemte for, 2 stemte nei mens 8 var avholdende.

– Dette er som forventet. Mitt inntrykk er at dette var mer av en formalitet. Spørsmålet nå er mer hva som skjer etterpå. Altså ikke om Berg blir utvekslet, men hvilken dag det blir, sier Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes til TV 2.

Trer i kraft tidligst tirsdag

Det var mye debatt om loven i forkant av avstemningen, og ni representanter fikk taletid før loven ble endelig vedtatt.

Loven som ble vedtatt i det litauiske kan tidligst tre i kraft på tirsdag. Det får TV 2 opplyst av kilder i presidentadministrasjonen i Vilnius.

Årsaken er at den litauiske presidenten Gitanas Nausėda er på statsbesøk i Italia og kan tidligst sette sin signatur på loven mandag. Nausėda er torsdag og fredag på statsbesøk i Italia, hvor han blant annet skal møte pave Frans og statsminister Giuseppe Conti. I henhold til litauisk grunnlov, vil lovendringen tre i kraft først dagen etter at presidenten har satt sin signatur på lovendringen.

Dainius Gaižauskas, som leder den nasjonale sikkerhets- og forsvarskomiteen i det litauiske parlamentet, la 15. oktober frem lovforslaget som legger til rette for en spionutveksling.

Hastebehandlet

Dagen etter skrev det litauiske nyhetsbyrået BNS at Russland og Litauen, som er alliert med Norge gjennom NATO, var enige om å utveksle to russere mot to litauere og en ikke navngitt nordmann som er dømt i Russland. Frode Berg er den eneste nordmannen som soner en spiondom i Russland.

18. oktober stemte et overveldende flertall for lovendringen, som ble hastebehandlet av nasjonalforsamlingen.

– Nå, etter at vi gjennom mediene har blitt kjent med visse nye omstendigheter, har denne lovendringen blitt svært aktuell og det haster med å få den gjennom. Det er grunnen til at vi har bestemt oss for å hastebehandle den her i parlamentet, slik at presidenten skal kunne ta den i bruk, sa Gaižauskas til TV 2.