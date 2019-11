Ederson-skade skaper hodebry for Pep: – Hvis de mister ham, er det alvorlig

Se Liverpool - Manchester City søndag fra kl. 17.00 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo!

Det ble på ingen måte en god oppladning for Manchester City til toppoppgjøret mot serieleder Liverpool i Premier League.

I 1-1-kampen mot Atalanta i Champions League onsdag kveld ble City-keeper Ederson skadet, innbytter Claudio Bravo fikk rødt kort og høyreback Kyle Walker måtte avslutte kampen i mål.

Det som skaper mest bekymring hos de regjerende Premier League-mesterne er at førstekeeper Ederson står i fare for å miste kampen mot Liverpool.

– Det er noe muskulært (i låret). Det var ikke noe stort, men vi tok ham av fordi vi ikke ville ta noen sjanser. Han følte ikke seg komfortabel de siste minuttene og derfor valgte vi å bytte ham ut, sier Pep Guardola ifølge Manchester Evening News.

Manchester City vil torsdag teste brasilianeren for å se an skadeomfanget. Klubben har til gode å komme med ytterligere kommentarer om situasjonen.

– Hvis de mister ham, er det alvorlig. Han er viktig for City. Han er god til å rykke ut hvis de blir tatt i ubalanse, og forsvaret er jo allerede litt redusert. Han er en av ligaens beste keepere og er omtrent på det samme nivået som Alisson, sier TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Mest trolig vil Claudio Bravo vokte buret mot gulljagende Liverpool på søndag.

– Han har jo ikke spilt Premier League på et halvannet år og er ikke vant til dette i hverdagen lenger. Så skal han til Anfield og den anledningen, det er et brutalt sted å komme tilbake på. Jeg tror han er en keeper som skaper usikkerhet i forsvaret og blant supporterne. Man husker perioden hvor han slapp inn alt som kom mot han. 15 skudd ble til 15 mål, forteller Alsaker.

Ederson-skaden er dårlig nytt for Manchester City som allerede har deres beste midtstopper Aymeric Laporte ute med skade. I tillegg er Leroy Sané, David Silva, Oleksandr Zinchenko og Rodri på skadelisten.

– Det er klart at favorittstempelet svinger mot Liverpool i denne kampen. Jeg tror det blir mer aktuelt for City at å unngå tap er det viktigste. Det er nesten som et tap er verre enn at seier blir fantastisk, sier TV 2-kommentatoren.

– I tillegg har de ett døgn kortere restitusjon. De måtte reise til Italia, mens Liverpool spilte hjemme. De får ikke den samme oppladningen, legger han til.

Med seier vil Liverpool øke avstanden til ni poeng til Manchester City på andreplass.