Ulykken skjedde klokken 02:43.

Et godstog har sporet av inne på området ved jernbanestasjonen. Det er ikke meldt om personskader i forbindelse med avsporingen.

– Som følge av avsporingen er det to lastecontainere som har veltet, og som nå sperrer sporene. Hendelsen medfører at det blir stans i all trafikk inntil videre, opplyser Tatiana Knappen, operasjonsleder i Vest politidistrikt til TV 2.

Årsaken til avsporingen er fremdeles ikke bekreftet, og operasjonsleder Knappen opplyser at Havarikommisjonen er på vei til jernbanestasjonen for å foreta undersøkelser.

#Bergen jernbanestasjon (02:43): Meldt om godstog som har sporet av inne på stasjonsområdet. To containere har veltet av godstoget. Ingen personskade. Annen togtrafikk kan ikke passere før opprydding er utført. Havarikommisjonen er på vei til stedet. — Vest politidistrikt (@politivest) November 7, 2019

– Nå er all strøm tilknyttet jernbanen koblet av, og en må ta høyde for at det kan bli forsinkelser i morgentrafikken, sier operasjonslederen.