Forsvarsminister Guillermo Botero trakk seg onsdag etter beskyldninger om at han skal ha holdt tilbake opplysninger om at barn ble drept da landets militære bombet en leir tilhørende opprørsgruppen FARC. I alt sju barn i alderen 12–17 år ble drept under angrepet.

– Det er min plikt som forsvarsminister å tolke den politiske stemningen og av den grunn har jeg bestemt meg for å trekke meg fra posten som minister, sa Botero i en uttalelse onsdag.

Dersom ikke Botero hadde kommet sine politiske motstandere i forkjøpet, risikerte han å bli møtt med et mistillitsforslag i parlamentet. Forsvarsministeren har også blitt beskyldt for at militæret står bak drapene på to tidligere FARC-soldater.

Landets militære har opplyst at det ikke var klar over at det befant seg barn i leiren da angrepet ble utført.

Colombias president, Ivan Duque, sa i en twittermelding at han godtok Boteros avskjedssøknad og takket ham for innsatsen som minister.