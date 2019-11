Det er amerikanske myndigheter som har siktet to saudiarabiske og en amerikansk statsborger.

De tre skal ha samarbeidet om å avdekke personopplysninger fra Twitter-kontoer tilhørende dissidenter, på oppdrag fra regjeringen i Riyadh og kongefamilien i Saudi-Arabia, opplyser det amerikanske justisdepartementet.

Bånd til kongefamilien

En av de tre siktede har bånd til kongefamilien i Saudi-Arabia. De tre skal ifølge siktelsen ha hatt kontakt med en ikke navngitt saudiarabisk tjenestemann.

Denne jobbet på oppdrag fra det som i rettsdokumentene omtales som «Kongefamiliemedlem-1». Ifølge avisa The Washington Post dreier dette seg om Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman.

Belønnet med designerklokker



Tiltalen hevder arbeidet ble belønnet med hundretusenvis av kroner og dyre designerklokker. De siktede skal ha fått tilgang til informasjon fra mer enn 6000 brukere, flere av disse var kritiske til det Saudi-Arabiske regimet.

– Den foreløpige siktelsen går ut på at saudiarabiske agenter har gått inn i Twitters interne systemer for å hente ut personlig informasjon om kjente saudiarabiske kritikere og tusenvis av andre Twitter-brukere, sa den amerikanske statsadvokaten David Anderson.

I en pressemelding takker takker Twitter justisdepartementet og FBI for etterforskningen, og sier videre at de «anerkjenner lengdene onde aktører er villige til å gå» for å undergrave Twitters tjenester.

Saudi-Arabia har foreløpig ikke kommentert hendelsen, skriver SkyNews.