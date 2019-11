Nesten på dagen ett år etter at den 72 år gamle tidligere justisministeren måtte gå av som justisminister i USA, kommer meldingen om at Jeff Sessions vil stille til senatsvalget for Alabama. Opplysningene kommer fra medlemmer av Det republikanske partiet.

Den svært konservative Sessions representerte Alabama i det amerikanske senatet fra 1997 til 2017.

Til tross for at han flere ganger er blitt offentlig ydmyket av Trump, har Sessions opprettholdt sin støtte til presidenten.

– Han er nådeløs og innfrir faktisk løftene han ga til det amerikanske folket, sa Sessions under et politisk møte i forrige måned.

Under valget i 2017 var Sessions justisminister og med den svært omdiskuterte, erkekonservative Roy Moore som kandidat, stemte de vanligvis republikansk orienterte velgerne i Alabama inn demokraten Doug Jones i stedet.

Utfallet av valget sjokkerte mange, ikke minst Moore selv. Han ba om ny opptelling av stemmene. Til slutt ba president Trump ham om å erkjenne valgnederlaget.