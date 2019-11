Hagen anklager Raja for skulking

Hagen: – Valgkamp for å bli partileder

Den tidligere visepresidenten og Frp-lederen mener Rajas reisevirksomhet går utover jobben på Stortinget.

– Som vi alle skjønner er det for å reise rundt i landet og drive valgkamp for seg selv som ny partileder i Venstre.

– Jeg tror at istedenfor å være på jobben så reiser han rundt i Venstre-forsamlinger i mange fylker og kommunelag for å markedsføre seg selv som en ny partileder etter Trine Skei Grande.

Raja: Gyldig fravær

Raja peker på at han har FLERE internasjonale verv og at han utelukkende har gyldig fravær fra møtene i presidentskapet.

– Carl Ivar kan gjerne komme innom kontoret mitt for å se på timeplanen min og min aktivitet for Stortinget. Ingen i sine fulle fem ville anklage meg for å skulke jobben som stortingsrepresentant! Jeg reiser over hele Norge, møter bedrifter, partifolk, og tar globalt ansvar gjennom de to fremskutte rollene jeg har internasjonalt i kraft av å være stortingsrepresentant. Jeg gjør jobben min langt utover nødvendige plikter. Og det er jeg stolt av - og jeg vil fortsette å være der ute blant folk, i by og bygd, sier Raja.

– Jeg er blant annet leder av OSSE, organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, og jeg har stiftet det internasjonale parlamentarikernettverket. I forbindelse med de store internasjonale vervene er det mye reisevirksomhet, sier Venstre-politikeren.

Raja sier han presiderer lite «fordi det går etter rang».

– Dette går etter rang, så presidenten presiderer mest også går det nedover. De gangene jeg får beskjed om å presidere, gjør jeg det.

