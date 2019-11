Se Rosenborg - Sporting på TV 2 Zebra og TV 2 Sumo i kveld fra kl 18.30!

Denne uka tok Lars Lagerbäck ut landslagstroppen som skal møte Færøyene og Malta senere i november. Den var uten Bjørn Maars Johnsen.

– Jeg er skuffet, for jeg vil være der, sier RBK-spissen til TV 2.

Siden han ble tatt ut på landslaget for første gang i mai 2017, har han vært med i samtlige landslagsuttak (med unntak av da ble han hentet inn som erstatter for Joshua King). Nå ble han vurdert for dårlig.

– Jeg har ikke spilt så bra, så det er normalt. Jeg er frustrert, for jeg har ikke fått spille så mange klubbkamper på rad i det siste. De (landslagsledelsen) ser kampene, de ser treninger og snakker med trenerne. Jeg er skuffet, for jeg vil være med, sier Maars Johnsen.

– Et stort sjokk for klubben

Spissen ble hentet til Rosenborg i august for å styrke stallen til Europaspill. Men verken han eller laget har blomstret i høst. Etter tre runder i Europaligaen står trønderne med null poeng og minus fem i målforskjell. Maars Johnsen står med null scoringer.

Nå henger også RBKs Europa-muligheter for neste år i en tynn tråd. Trønderne ligger på fjerdeplass i Eliteserien, fire poeng bak Odd på tredje. Kun topp tre får muligheten til å kvalifisere seg til Europa neste sesong.

– Jeg har sett viktigheten av å være i Europa hvert år, og jeg tror det vil være et stort sjokk for klubben å ikke komme til Europa. Det er en stor vekker for hva som skjer i klubben nå, sier spissen.

Tenker på landslaget i klubbvalget

Maars Johnsen er i utgangspunktet på utlån til Rosenborg fra Nederlandske AZ Alkmaar ut 2019. Hvor han spiller neste sesong er enda uvisst, men han innrømmer at landslagsspill er en viktig faktor når han skal velge.

– Mye av mitt valg handler om det, og å være klar for landslaget til mars. Vi får se hva som skjer, det viktigste nå er å spille bra i Europaligaen og få muligheten til å vise at jeg er god nok, sier 28-åringen.

– Tror du det er vanskeligere å bli tatt ut på landslaget når du spiller i Eliteserien?

– Nei, jeg har blitt valgt før, og andre herfra blir tatt med. Det handler mer om å vise sine kvaliteter, om du spiller i Eliteserien eller på et høyere nivå spiller ingen rolle.