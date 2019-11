Se sammendrag i vinduet øverst!

Etter hendelsen i helgen, hvor Heung-Min Son fikk rødt kort for taklingen som førte til Andre Gomes' skrekkskade, var det usikkert om han ville spille mot Røde Stjerne.

Men han startet kampen for de liljehvite. Sørkoreaneren banket inn to mål, og bidro til Spurs' komfortable seier.

Det første feiret han på lavmælt vis.

– Det virker ganske åpenbart at det er en type gest til André Gomes. Han går rett inn og sier «beklager, beklager». Han har vært preget av det beinbruddet, sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

Hun mener at det var tegn til at Son var preget av hendelsen, til tross for at han scoret to mål.

– Det synes jeg vi så i dag òg. Han pleier alltid å være det største smilet på banen. Det gjorde ordentlig vondt for ham, altså, konstaterer Finstad Berg.

Son takker for støtten han har fått etter taklingen.

– Det har vært noen veldig tøffe dager, men jeg har innsett hvor heldig jeg er på grunn av all støtten fra supporterne og lagkameratene mine. Jeg er veldig lei meg for ulykken og situasjonen, men jeg måtte fokusere for lagets beste. Det var den rette responsen til alle dem som har støttet meg, sier Son til BT Sport.

Åpnet ballet i sin første kamp fra start

Vertene fra Serbia åpnet kampen best, og hadde en eventyrlig sjanse til å ta føringen. De misbrukte sjansen, og det ble Tottenham som tok det første stikket.

Harry Kane ble spilt fri og avsluttet i stolpen. Spurs holdt trykket oppe, og kun sekunder senere serverte Kane Son, som med låret traff tverrliggeren fra tre meter. Sommersigneringen Giovani Lo Celso plukket opp returen og satte inn 1-0.

Scoringen var argentinerens første for Tottenham, etter at en hofteskade har holdt han ute av spill i store deler av sesongen, og begrenset ham til kun 74 minutter med fotball siden overgangen i sommer.

Son-dobbel

Heung-Min Son doblet ledelsen da Tanguy Ndombélé vant ballen på egen banehalvdel og forserte oppover banen. Nysigneringen spilte fri Dele Alli. Engelskmannen slapp ballen videre til Son, som kontant satte ballen i keeperhjørnet.

Son kunne enkelt sette inn sitt andre for dagen bare tre minutter senere, da han ble spilt fri på blankt mål av venstreback Danny Rose.

Sørkoreaneren ble byttet ut med Ryan Sessegnon etter 75 minutter.

Komfortabel seier

Christian Eriksen kom inn for Dele Alli, og kunne enkelt sette inn 4-0 etter at Danny Rose igjen hadde vært med opp og servert.

Scoringen ble kampens siste. Tottenham vant 4-0 og tok tre meget viktige poeng i jakten på avansement til Champions League-sluttspillet.

Pochettinos menn ligger med det på andreplass i gruppe B, bak Bayern München. Med fire poengs forsprang til Røde Stjerne kan Tottenham føle seg nokså trygge på avansement når det gjenstår to kamper.