Tror Emery kan ryke i landslagspausen

Ledelsen skal stå fast på at de ønsker å gi Emery en sjanse til å snu den vonde trenden. Jobben hans er angivelig ikke i umiddelbar fare, men samtidig forventes det at han skal klare en topp fire-plassering.

– Arsenal kan være ni poeng bak om de taper for Leicester på lørdag, og det er en økende frykt at klubben vil handle dersom det er en overhengende fare for at topp fire ryker innen jul, skriver Cross.

Det er blitt spekulert på at manageren i tillegg til å miste supporterne, har mistet støtte fra flere i spillergruppen. Ifølge den velrenommerte The Athletic-journalisten David Ornstein, stemmer det.

– Man kan trygt si at han ikke har støtte fra hele spillergruppen. Hovedbekymringen fra noen av spillerne er at de savner en identitet og klarhet over hva som ønskes fra dem. Samtidig sies det at majoriteten av spillerne og støtteapparatet er bak ham, skrev Ornstein etter uavgjortresultatet mot Crystal Palace i slutten av oktober.

Lørdag fra kl. 18.00: Se Leicester-Arsenal på TV 2 Sport Premium eller Sumo!