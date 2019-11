Mario Balotelli skapte store reaksjoner søndag kveld, da hans Brescia var på besøk hos Hellas Verona.

29-åringen plukket opp ballen midt i et angrep og den ballen mot Verona-fansen, som laget apelyder da han hadde ballen.

Videre forsøkte han å storme av banen, men ble overtalt til å bli værende av både med- og motspillere.

Nå har italieneren uttalt seg om hendelsen.

– Det var ikke to eller tre som ropte, for jeg hørte dem fra banen. Hvis jeg ikke reagerer, så skjer det ingenting. Det var ikke et uhell. Det er en alvorlig sak, uttalte Balotelli på italienske SportMediasets program Le lene.

Balotelli sier at behandlingen ble ekstra smertefull siden datteren hans så kampen på TV.

– Det gjør det tre ganger verre. Hun har allerede blitt utsatt for det samme. Du kan ikke diskriminere et barn med slike ord. Opplæring og respekt kommer fra oss voksne.

Utestengt ultras-leder

Balotelli er klar på at han ikke anklager andre enn nettopp de som kommer med rasistiske ytringer.

– Jeg anklager ikke klubben, jeg anklager ikke fansen, jeg anklager de idiotene som gjør det.

Og Balotellis reaksjon ser ut til å ha hatt påvirkning på Hellas Verona-ledelsen. Klubben har bannlyst ultras-lederen Lucas Castellini frem til 2030 for rasistiske ytringer mot Balotelli.

Supporterlederen uttalte i et intervju med Radio Cafe at «Balotelli er italiensk fordi han har italiensk statsborgerskap, men han kan aldri bli ordentlig italiensk», og siktet til spissens ghanesiske aner.

– Castellini har uttrykt meninger som er i alvorlig strid med de som definerer de etiske prinsippene og verdiene i vår klubb, skriver Hellas Verona i en offisiell uttalelse.

Rasiske tilrop fra tribunen har vært et stort problem i den italienske toppserien lenge. Bare denne sesongen har man sett flere tilfeller av det, senest da Romelu Lukaku ble utsatt for rasisme.

Fortsatt det samme seks år senere

– Du kan ikke bli kvitt rasisme. Det er som en sigarett. Du kan ikke slutte å røyke hvis du ikke vil, og du kan ikke få en slutt på rasismen hvis folk ikke vil.

For seks år siden sa Mario Balotelli dette i et intervju med Sports Illustrated.

Og for nettopp seks år siden skjedde det samme med Fiorentina-spiller Kevin Prince-Boateng.

Ghaneseren ble utsatt for rasistiske tilrop fra tribunen, og svarte, i likhet med Balotelli, ved å plukke opp ballen og sparke den mot publikum.

– Seks år senere og ingenting har forandret seg, men vi gir ikke opp. La oss fortsette å kjempe mot rasisme sammen, skrev Boateng i sin støtteerklæring til Balotelli på instagram.