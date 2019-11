Torsdag fra kl. 18.30: Se Rosenborg-Sporting på TV 2 Zebra eller Sumo!

Det kommer frem i Adresseavisens podkast «Rasmus&Saga», der organisasjonssjef Trond Alstad er gjest.

Han stoppet nylig et intervju med Pål André Helland, noe han fikk skarp kritikk for.

Senere har Rosenborg beklaget hendelsen.

I podkasten diskuterer Alstad den enorme interessen rundt Rosenborg.

– I Trøndelag er det 250.000 rådgivere som vet hvordan det skal gjøres, og de nøler ikke med å si fra om det, forklarer Alstad i «Rasmus&Saga», senere sitert i Adresseavisen.

Drapstrusler

Han erkjenner at Rosenborg «er med på å styre følelseslivet til folk», og understreker at det er noe de som klubb må ha respekt for. Samtidig slår den enorme interessen ut på både godt og vondt, ifølge organisasjonssjefen.

– Dette har gått over stokk og stein i flere år. Vi har jo fått drapstrusler, forteller han, og sier at dreier seg om «flere enkeltpersoner i klubben.»

Han er en av dem som har mottatt truslene. På spørsmål om hvorvidt truslene er blitt anmeldt, svarer Alstad at det er saker klubbens sikkerhetssjef har tatt seg av.

Stoppet intervju

Grunnen til at Alstad stoppet NRK-intervjuet med Helland, var at Rosenborg-profilen ble stilt et spørsmål angående en tweet fra Ranheims Michael Karlsen.

Ranheim-spilleren satte spørsmål ved hvorfor Helland ikke fikk spille mer.

– Kutt, vi snakker ikke om «Mikke» Karlsen og hva han (Helland) mener om Ranheim, sa Alstad.

– Ranheim skal ikke legge seg opp i laguttaket til Rosenborg.

Roar Strand kalte episoden «håpløs» og «pinlig.» TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen stemplet håndteringen som «hårreisende.»

– Det er ikke sånn vi skal behandle media. Jeg beklager. RBK er en åpen og folkelig klubb. Folk skal få mene det de vil og alle kan spørre oss om hva som helst, sa daglig leder Tove Moe Dyrhaug til NRK.

– Vi avbrøt intervjuet og det beklager vi. Vi har beklaget til NRKs journalist, og jeg har snakket med Trond som også beklager. Sånn skal vi ikke ha det, slo hun fast.

Torsdag fra kl. 18.30: Se Rosenborg-Sporting på TV 2 Zebra eller Sumo!