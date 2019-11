Ferjen var på vei fra Stockholm mot Helsinki da den gikk på grunn utenfor Lidingö.

– Vi er på vei med alle tenkelige ressurser, sier Tony Frank i redningstjenesten i Storstockholm til Expressen.

Frank opplyser at skipet har fått et strømbrudd og at mannskapet trolig har styrt fartøyet på grunn.

Et vitne som varslet Sjø- og flyredningstjenesten så at fartøyet var mørklagt, skriver SVT.

– Vi fikk alarm klokken 18.12 av en privatperson som så denne ferjen avvike fra sin normale rute og gå mot Lidingö. Personen så at fartøyet var mørklagt, vilket tyder på strømbrudd om bord. Vi har selv vært i kontakt med fartøyet. Alt er rolig om bord og det er ingen skadde, sier assisterende redningsleder Isac Östman til SVT.

Fartøyet er 177 meter langt og tar omkring 2000 passasjerer. Ferjen opereres av rederiet St. Peter Line og var på vei fra Stockholm til Helsinki. Skipet skulle videre mot St. Petersburg.

Ifølge rederiets nettside hadde skipet avgang klokken 17.30. Litt etter klokken 19 var en slepebåt framme ved skipet for å få skipet av grunnen, melder SVT.

Da grunnstøtingen skjedde onsdag, var det drøye 1000 personer om bord, opplyser Johan Beischer ved Sjø- og flyredningstjenesten.