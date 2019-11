Sensasjonslaget rystet Storhamar: – De kom hit helt uten respekt

Storhamar - Flint Tønsberg 27-24 (14-14)

Storhamar er klar for cupfinale mot Vipers etter seieren over Flint Tønsberg. Men Flint gjorde seg ikke bort i Hamar og ga vertene kamp hele veien inn.

– Vi avgjorde det de siste minuttene. Vi fikk aldri hull på de, og de hang godt med, sier Storhamar-spiller og kampens toppscorer, Emilie Hovden til TV 2.

At Flint hang med nærmest hele veien var ikke Storhamar-trener Magnus Johansson overrasket over i det hele tatt.

– Jeg sa jo det, cup er cup. Dere må høre på meg. Jeg synes Flint spiller fantastisk bra. De har gode skyttere og vi måtte endre frem og tilbake i vårt forsvarspill. Det spilte med stor selvtillit. Hatten av for dem, de gjorde en kjempegod kamp, sier svensken til TV 2.

Johansson var naturligvis glad for at det endte med cupfinaleplass.

– Det er vi veldig stolte og glade for. Det har vært jentenes mål lenge nå, sier han.

Skryt var det ikke mangel på for Flint-spillerne etter onsdagens kamp. Men de la ikke skjul på at de heller ville hatt en cupfinalebillett.

– Altså, jo, takk for det. Men jeg synes det er skikkelig kjedelig. Jeg synes vi kunne fortjent å vinne akkurat like mye som de, og jeg synes vi fikk litt i mot oss på slutten av andreomgang. Så skikkelig kjedelig, sier Mina Finstad Bergum.

– Er dere litt glad for det dere har gjort i dette NM-spillet også?

– Selvfølgelig, jeg er kjempestolt av jentene, men jeg synes vi er gode også. Jeg synes det er fortjent. Vi er bra, understreker Bergum med et smil.

Flint-trener Tonje Larsen var stolt over laget sitt.

– Vi klarte vel å klore oss fast, som vi snakket om. Prøvde å styre tempoet litt, styrte jo deler av kampen også, men så ble de for gode for oss til slutt. Men jeg synes jentene fighter, og de skal ha all ære for det, sier Larsen.

Sjokkåpning

På de første seks minuttene hadde Malin Alice Lundemo levert to scoringer, det samme hadde Elise Johnsen og Henriette Jarneid hadde hatt en fulltreffer. Det resulterte i sjokkstart og tremålsledelse til «sensasjonslaget» Flint på stillingen 2-5.

Da tok Storhamar en tidlig timeout.

– Flint har sjokkåpnet og Storhamar er blitt presset til timeout, sier ekspertkommentator Harald Bredeli.

12 minutter ut i førsteomgang hadde Flint økt til firemålsledelse på stillingen 5-9, men Storhamar hentet seg inn igjen og tok ledelsen for første gang i kampen på 14-13, ett minutt før pause.