De boltrer seg sammen, enten ved å løpe i friluft, eller ligge tett inntil hverandre og snorksove. En hund og en oter. Pernille og Svenn.

Klynkelyder i hagen

Familien Veie-Rosvoll på Verdal hørte rare lyder i hagen sin. Vedvarende. De måtte ut for å se. Der lå oterungen, sulten og svekket.

Når TV 2 nyhetene kommer er han langt fra puslete, men eller rampete. Oteren biter i kamera og stativ.

– Han blir skremt av nye folk, skjønner dere, sier matmor Linda-Marie Veie-Rosvoll tar oteren med navnet Svenn opp i armene.

Oteren har blitt husvarm for lengst. Svenn elsker samværet med mopsen Pernille, en av familiens tre hunder.

UATSKILLELIGE: Ser du hvem som er hvem? Oteren Svenn t.v. og mopsen Pernille sover sammen og leker sammen. FOTO: Private bilder

– Han krangler med hunden vår Smule, og leker best med den andre hunden vår Pernille, forklarer Seline (8). Hun synes det er gøy å ha en oter i huset.

Biter i tærne

Svenn klatrer ofte opp i senga til Seline, og biter henne i tærne. Mamma Linda-Marie sier oterungen er som en hvalp. Leken og ertende.

– Jeg synes han er søt, til å være en oterunge, sier Seline.

Først var det nesten ingen i klassen som trodde henne, at de har en oter boende, men nå som Svenn har fått egen Instagramkonto, SvennTheOtter, så forstår folk at Svenn faktisk bor i huset deres.

^ OPPDAGER: Finn er en nyskjerrig oter, og lar sjelden en mulighet til å utforske omgivelsene gå fra seg. Foto: Privat

Foreldrene tror at otermammaen er død, og derfor må de ha Svenn boende over vinteren.

– Vi tør ikke gi slipp på ham nå med den kalde vinteren foran oss. Han får heller flytte ut til våren når han er blitt sterkere og større, mener Linda-Marie.

– Å, mamma, jeg gruer meg til det, sier Seline.

Hun og lillebroren Isak synes ikke at tre hunder er nok. Svenn er blitt som et familiemedlem.

Fisk og fanteri

Som den ekte oteren han er elsker Svenn fiskemåltider. Men han kan godt forsyne seg av hundematfatet også. Han er jo tross alt bestis med Pernille.

De to sover sammen. Ved siden av og oppå hverandre.

De to går turer sammen, i bånd begge to. Men Svenn må få slippe løs og bade i elva.

– Tror du, Seline, at Svenn en dag blir boende i elva her på Verdal?

EN RAKKER ETTER VANN: Oteren Svenn elsker vann, og bader der han kan. FOTO: Privat

– Ja, det tror jeg, svarer åtteåringen, og så håper jeg han finner seg noen venner her.

Inne på badet har de måttet sette ting oppe på dolokket. Rakkeren prøver å komme seg nedi do - for å ta et bad. Det blir ikke kjedelig gjennom vinteren hos familien på fire, med tre hunder og én oter i hus.

– Vi merker jo at han er et vilt dyr, og vi ønsker at han skal utvikle instinktene sine. Men det blir nok trist å sende ham avgårde ja, både mamma og Seline nærmest sukker i kor. Svenn har sovnet under sofaen, uten bekymringer for framtida.