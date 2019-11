Onsdag startet den andre runden av ankesaken i lagmannsretten. Eirik Jensen risikerer 21 års fengsel for medvirkning til smugling av store mengder hasj under særdeles skjerpende omstendigheter og grov korrupsjon.

Jensen ble frikjent av juryen i Borgarting lagmannsrett i januar for hasjsmugling, men han ble funnet skyldig i korrupsjon.

Fagdommerne satte imidlertid kjennelsen til side, og saken skal derfor nå behandles på nytt.

Dommerne valgte å feste lit til Gjermund Cappelens forklaring om at Jensen var en viktig brikke i hans smuglernettverk og holdt en beskyttende politihånd over virksomheten. For dette fikk Jensen 500 kroner per kilo hasj som ble smuglet inn til Norge, hevder Cappelen.

Går på sakens beviser

Overfor TV 2 kaller Jensen tilsidesettelsen «et skikkelig slag i mellomgulvet».

– Med en så bastant påstand som dommeren kom med, er det klart det er vanskelig å motivere seg i etterkant. Man tenker litt med skrekk og gru på hvor profesjonelle folk i domstolen er? Lar de seg påvirke av hverandres holdninger eller er det et nytt blikk på saken, undrer Jensen.

Når han skal starte sin frie forklaring, blir det sentrale for ham å utfordre medtiltalte Gjermund Cappelens historie.

– Den historien har veldig mange svakheter som jeg mener vi kan påvise og som vi også påstår at påtalemyndigheten har gått med harelabb over. Så det er primæroppgaven – å rette søkelyset på hva som mangler for at alle resonnementene til Cappelen skal henge på greip.

Jensen/Cappelen-saken: * Den tidligere politimannen Eirik Jensen ble i Oslo tingrett i september 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj.

* Hans medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj. Cappelen ble tilkjent seks års strafferabatt.

* Jensen anket skyldspørsmålet, mens Cappelen anket straffutmålingen. Ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett 28. august 2018 som den siste jurysaken i Norge.

* 28. januar fant juryen Eirik Jensen skyldig i grov korrupsjon, men frikjente ham for medvirkning til innførsel av hasj.

* Fagdommerne satte juryens kjennelse til side, noe som innebar at hele saken må opp til ny behandling.

* Rettssaken startet i Borgarting lagmannsrett onsdag 6. november. Saken føres etter ny ordning med meddomsrett med to fagdommere og fem meddommere. Den er ventet å vare til 23. mars neste år. Kilde: NTB

– Er det noe fra ditt ståsted som blir annerledes?

– Ja, jeg tror det. Men jeg kan ikke røpe... Vi har lagt en ny strategi. Det er rett og slett at denne gangen går vi på bevisene. Hvor er de hen, og hva vektes som bevis? Og vi er veldig opptatt av det at alle tolker. Når bevisene mangler, så tolker man. Det er en litt forenklet bevisførsel og det har også domstolen gjort i forrige runde. Så vitsen er å kaste mer lys over hva som faktisk er bevis, svarer Jensen.

Ikke behov for å se Cappelen

Han føler seg oppegående, men sliten ved starten av den nye rettssaken. Saken skal etter planen vare til mars neste år.

Gjermund Cappelen har ikke anket skyldspørsmålet, kun straffeutmålingen. Bærumsmannen er funnet skyldig i å ha smuglet nesten 17 tonn hasj inn til Norge.

Onsdag var Jensen og Cappelen sammen i rettssal 250 i Oslo tinghus igjen.

– Hvordan var det å se ham her i dag igjen?

– Jeg har ikke sett på ham jeg, sier Jensen.

– Hvorfor ikke det?

– Jeg har ikke behov for å se det ansiktet flere ganger enn det jeg allerede har gjort.