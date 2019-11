Sist gang Erling Braut Haaland bommet på et straffespark var i NM-kvartfinalen mellom Brann G16 og Bryne G16 i 2015.

– Det sto 0-0 i kampen. Bryne hadde kjørt oss litt, så fikk de straffespark. Også var det Erling som skulle ta det, sier Branns keeper den dagen, Emil Harloff, til TV 2.

– Han sklei i oppløpet, så ballen trillet akkurat der jeg hadde slengt meg. Jeg var nok litt heldig.

Men kanskje var det ikke bare flaks som gjorde at han reddet straffen.

– Jeg mener å huske at jeg var fremme og slang litt med leppa. Jeg sa at jeg skulle slenge meg til venstre, og spurte hvor han skulle skyte. Jeg satser på at det psyket han ut litt.

Forskjellige retninger

Siden den gang har Haaland først reist til Molde, før veien gikk videre til østerrikske Red Bull Salzburg. Nå er han toppscorer i Champions League.

– Det er morsomt å se hvor forskjellig veiene har gått for vår del, sier Harloff til TV2.

Den 20-år gamle keeperen spiller for OBOS-klubben Nest -Sotra, på utlån fra Brann.

Han har fortsatt til gode å spille høyere enn 3. divisjon, men utelukker ikke at han en dag kan spille mot Haaland igjen.

– Jeg er jo bare 20 år, og det er ingenting for en keeper. Hvis Erling en dag skal ta straffe mot meg igjen, så har jeg nok psyken på min side.

Sikker som banken

Erling Braut Haaland har scoret på samtlige tolv straffespark i sin proffkarriere, i følge statistikk fra transfermarkt.com.

19-åringen mener han har funnet den straffeteknikken som funker for han.

– Trikset er å se på keeperen. Du så jo det i dag (mot Napoli tirsdag kveld), sa Haaland etter kampen.

Harloff støtter Haalands lite beskjedne uttalelser om straffeferdighetene hans.

– Når Erling har scoret så mange straffer på rad som han har, så vet han selv at han setter neste også. Det er ikke så mye keeperne får gjort.